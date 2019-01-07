В Благовещенске заметили «дорожного зомби» (видео)

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик blag_dtp опубликовал видео, снятое в Благовещенске, в районе дома № 218 по улице Красноармейской. Камера запечатлела мужчину, который неуверенно идет по проезжей части, затем останавливается, оглядывается, пятится и падает.

«Дорожные зомби! Будьте аккуратны!» – в шутку предупредил паблик. Пользователи отметили, что, возможно, мужчина уже начал праздновать Международный женский день. «Завтра их будет еще больше», – написал один из комментаторов.

В то же время пользователи предположили, что горожанину была нужна помощь.

Видео: instagram.com/blag_dtp