Ученые нашли способ сохранить здоровое сердце

Ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые реже смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах. Также при соблюдении правил, такие люди облают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.

Специалисты провели анализ образа жизни двух тысяч жителей. Медики проанализировали их здоровье и влияния на него различных факторов окружающей среды. Возраст добровольцев варьировался от 40 до 99 лет. Участники исследования проходили несколько тестов для выявления проблем с сердцем.

Медики обнаружили, что толщина стенок артерий связана с накоплением отложений и высоким риском развития инсульта.

Оказалось, что у тех, кто часто смотрит телевизор и ведет сидячий образ жизни, вероятность появления бляшек в кровеносных сосудах в два раза выше, чем у людей, которые редко проводят время за просмотром телевизионных передач. Даже минимальная физическая активность улучшает здоровье. Например, уборка по дому или прогулка в течение 20 минут.

Просмотр телевизора более 21 часа в неделю увеличивает риск гипертензии по сравнению с участниками, которые тратят на это занятие менее семи часов в неделю, на 68 процентов, а диабета более чем на 50 процентов.

Кроме того, употребление высокоэнергетического завтрака, включающего молоко, хлеб, сыр и хлопья, также значительно улучшает состояние артерий. У 15 процентов людей, пропускающих завтрак, выявлялась жесткость артерий, а утренний прием пищи снижал этот показатель на 6,3 процента, сообщает «Лента.ру».