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Для решения «собачьей» проблемы Белогорск намерен выделить миллион из бюджета

Для решения «собачьей» проблемы Белогорск намерен выделить миллион из бюджета
Фото: Амур.инфо

Глава Белогорска Станислав Мелюков поручил управлению ЖКХ уточнить местный бюджет на ближайшем горсовете на один миллион рублей для организации приюта для бездомных животных. Накануне состоялась первое заседание рабочей группы по мероприятиям на перспективу. Председательствовал на собрании, инициированным главой города, замглавы по ЖКХ Александр Башун.

В рабочем совещании участвовали представители администрации Белогорска, надзорных ветеринарных органов, 2 зоозащитных групп волонтеров, вызвавшихся помочь с организацией приюта, а также руководители организаций, которые предлагают помощь в предоставлении площади для организации приюта и персонал для выполнения работ, не требующих квалифицированной подготовки.

Дискуссия продолжалась более полутора часов. Основные вопросы – место приюта, количество особей, на содержание которых будет ориентироваться приют, юридическая форма регламентирующая деятельность организации, источники финансирования содержания животных, а также устранение бесконтрольного передвижения бродячих собак, особенно агрессивных.

«Необходимо совместно разработать дорожную карту по очередности и методам решения поставленных вопросов. Первоочередным стоит вопрос о том, кто возьмет ответственность за пожизненное содержание животных в приюте. Администрация города поможет со строительством здания, поможет с территорией. На большее у местных органов власти полномочий нет», – отметил замглавы по ЖКХ Александр Башун.

В ходе совещания представители зоозащитных групп выдвинули ряд предложений, касающихся покупки территории с помещением для приюта в черте города, озвучили примерную стоимость будок для собак, высказали мнение о требованиях к потенциальному персоналу, который будет обслуживать животных. Организации, опыт содержания собак у которых уже есть, внесли свои предложения, например, строительство вольеров и помещений для содержания собак по мере наполнения приюта.

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#администрация Белогорска #Белогорск #животные

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Комментарии
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  • roman_amurka

    roman_amurka
    1 час назад

    Только отстрел (усыпление) решит проблему. Иначе пустая трата денег и ресурсов. Куда эффективней будет пару человек содержать в штате для их отлова. Далее все просто: чтобы зоозащитники не нервничали - создаёте интернет страницу, публикуете фото всех отловленных. Тех, что с чипами возвращаете хозяевам со штрафом за недосмотр. Животные без чипа- неделю(другую) висят на сайте. Далее если находится хозяин, забирает с двойным штрафом (за незарегистрированное животное и за недосмотр).Также с хозяев должна взиматься плата за временное содержание. Если же хозяин не появится за определённый срок, тогда животное признается безхозным и подлежит уничтожению. Повторное нарушение, как и везде дороже.

    А эти зоозащитники только и могут прикрываться законом о грубом обращении с животными. Только они почему-то молчат, когда уничтожают с/х животных, из за различных болезней. А вы (защитники) в курсе, что практически все заболевания, в т. ч. инфекционные успешно лечатся??? Но лечение экономически нецелесообразно, поэтому и забивают скотину.А мясо, чаще всего, можно употреблять в пищу после специальной обработки. Но это уже вопросы продовольственной безопасности и здесь никого не волнует мнение зоозащитники в. Так почему же мы принебрегаем безопасностью горожан, в первую очередь детей, в пользу собак?????

    Давно назрела необходимость законодательно отрегулировать эти моменты на федеральном уровне.

  • Сын маминой подруги

    Сын маминой подруги
    13 минут назад

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