Для решения «собачьей» проблемы Белогорск намерен выделить миллион из бюджета

Глава Белогорска Станислав Мелюков поручил управлению ЖКХ уточнить местный бюджет на ближайшем горсовете на один миллион рублей для организации приюта для бездомных животных. Накануне состоялась первое заседание рабочей группы по мероприятиям на перспективу. Председательствовал на собрании, инициированным главой города, замглавы по ЖКХ Александр Башун.

В рабочем совещании участвовали представители администрации Белогорска, надзорных ветеринарных органов, 2 зоозащитных групп волонтеров, вызвавшихся помочь с организацией приюта, а также руководители организаций, которые предлагают помощь в предоставлении площади для организации приюта и персонал для выполнения работ, не требующих квалифицированной подготовки.

Дискуссия продолжалась более полутора часов. Основные вопросы – место приюта, количество особей, на содержание которых будет ориентироваться приют, юридическая форма регламентирующая деятельность организации, источники финансирования содержания животных, а также устранение бесконтрольного передвижения бродячих собак, особенно агрессивных.

«Необходимо совместно разработать дорожную карту по очередности и методам решения поставленных вопросов. Первоочередным стоит вопрос о том, кто возьмет ответственность за пожизненное содержание животных в приюте. Администрация города поможет со строительством здания, поможет с территорией. На большее у местных органов власти полномочий нет», – отметил замглавы по ЖКХ Александр Башун.

В ходе совещания представители зоозащитных групп выдвинули ряд предложений, касающихся покупки территории с помещением для приюта в черте города, озвучили примерную стоимость будок для собак, высказали мнение о требованиях к потенциальному персоналу, который будет обслуживать животных. Организации, опыт содержания собак у которых уже есть, внесли свои предложения, например, строительство вольеров и помещений для содержания собак по мере наполнения приюта.