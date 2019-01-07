8 марта дни рождения отпразднуют амурчане – Марты, Мартын и Клара

Отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области посчитало всех Март, Мартинов и Мартынов пенсионного возраста, проживающих в регионе. Восемь женщин носят имя Марта, трое мужчин – имя Мартин и двое – имя Мартын. Две амурских Марты и один Мартын родились 8 марта и отметят в Международный женский день свой день рождения.

В этом году отделение ПФР выяснило, что в Приамурье проживают 90 женщин пенсионного возраста с именем Клара и только одна из них отпразднует свой день рождения 8 марта – ей исполнится 72 года. Самой старшей Кларе региона в этом году исполнится 94 года, а самой молодой из списка – 55 лет. Интересно, что большинство Клар живут в Благовещенске.

С именем Клара неразрывно связано празднование Международного женского дня: 8 марта. Клара Цеткин является одной из самых известных деятельниц немецкого и международного социалистического и женского движения. Она вошла в историю XX века не только как активная коммунистка, но и как женщина-реформатор, сыгравшая немаловажную роль в становлении европейского движения за права женщин. Именно она выдвинула идею празднования Международного женского дня.

Единая дата была выбрана не сразу, а в календаре праздничных выходных дней 8 Марта появилось в СССР только в 1966 году. Постепенно праздник потерял феминистскую окраску и стал символом женственности и весны.