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В Благовещенске водитель пытался обхитрить автоинспекторов (видео)

В Благовещенске водитель пытался обхитрить автоинспекторов (видео)

Обновлено: 13:00

В Благовещенске автомобилист получил 10 суток административного ареста. Автоинспектор, мимо которого проезжал «субару» с тонировкой на передних стеклах, остановил эту машину. Водитель быстро опустил стекла и пытался доказать, что стеклоподъемники сломались.

Subary Legacy остановили в среду, 6 марта, на улице Заводской. Инспектор дорожно-патрульной службы попросил водителя поднять передние стекла, чтобы замерить светопропускаемость. Но рулевой отказался, пояснив, что подъемный механизм якобы не работает: «У меня не работают подъемники, я не отказывался. Они неисправны!» – доказывал водитель.

«Когда вы проезжали мимо меня, стекла были подняты. После остановки вы стекла отпустили. Именно это и послужило причиной остановки транспортного средства», – парировал инспектор ДПС.

В отношении молодого человека, управлявшего тонированным «субару», составили протокол по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Нарушителя доставили в суд, который приговорил его к 10 суткам ареста.

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#закон #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад



    После остановки вы стекла отпустили. Именно это и послужило причиной остановки транспортного средства



    Логично

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    2 часа назад

    Вся суть понтов

  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    поржал, все правильно сделали

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    аплодисменты полицейским! еще бы по загривку дубинкой пару раз прошлись

  • Aligator

    Aligator
    1 час назад

    Водитель очень хитрый попался

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    1 час назад

    Немного непонятно 19.3 при чем тут, неповиновение в чем?

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    Схожу с ума

    Немного непонятно 19.3 при чем тут, неповиновение в чем?



    в том, что он не поднял стекла. Когда он проезжал мимо, стекла были закрыты, когда они его остановили, то он их опустил, чтобы не видно было тонировки. А поднимать обратно -отказался, что и требовали полицейские.

  • Shift

    Shift
    55 минут назад

    Aligator

    Водитель очень хитрый попался



    ага, капец хитрюган..один на город такой наверное..или область..

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    25 минут назад

    lana78
    Схожу с ума

    Немного непонятно 19.3 при чем тут, неповиновение в чем?



    в том, что он не поднял стекла. Когда он проезжал мимо, стекла были закрыты, когда они его остановили, то он их опустил, чтобы не видно было тонировки. А поднимать обратно -отказался, что и требовали полицейские.


    Нет такой обязанности у водителя, поэтому требования законного тут нет, это может быть лишь предложением, хотите поднимайте сами. И уж тем более 10 суток за отказ поднять стекла, вообще звучит неправдоподобно. Столько дают когда сопротивление оказывают, а тут стекла не поднял. Вот если его раньше с тонировкой ловили и он не устранил, вот тутчистая 19.3 и как раз суток 10. Вы вдумайтесь за управление в состоянии опьянения в определенных случаях от 10 до 15 суток, а тут...

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