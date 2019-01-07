В Благовещенске водитель пытался обхитрить автоинспекторов (видео)

Обновлено: 13:00



В Благовещенске автомобилист получил 10 суток административного ареста. Автоинспектор, мимо которого проезжал «субару» с тонировкой на передних стеклах, остановил эту машину. Водитель быстро опустил стекла и пытался доказать, что стеклоподъемники сломались.

Subary Legacy остановили в среду, 6 марта, на улице Заводской. Инспектор дорожно-патрульной службы попросил водителя поднять передние стекла, чтобы замерить светопропускаемость. Но рулевой отказался, пояснив, что подъемный механизм якобы не работает: «У меня не работают подъемники, я не отказывался. Они неисправны!» – доказывал водитель.

«Когда вы проезжали мимо меня, стекла были подняты. После остановки вы стекла отпустили. Именно это и послужило причиной остановки транспортного средства», – парировал инспектор ДПС.

В отношении молодого человека, управлявшего тонированным «субару», составили протокол по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Нарушителя доставили в суд, который приговорил его к 10 суткам ареста.