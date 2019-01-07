После публикации на Амур.инфо жительница Белогорска нашла брата

«Мне написал парень. Сообщил, что прочитал пост (информацию о поисках Владимира в Сети – Прим. ред.), вышел с собакой погулять и увидел его. Дал номер телефона моего, и брат мне позвонил», – рассказала Валентина.

Она сообщила, что с Владимиром все в порядке. На днях он должен приехать в Белогорск.