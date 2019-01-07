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сегодня, 11:37 1

После публикации на Амур.инфо жительница Белогорска нашла брата

После публикации на Амур.инфо жительница Белогорска нашла брата

Жительница Белогорска Валентина поделилась с ИА «Амур.инфо» радостной новостью: нашелся ее брат Владимир. Как сообщалось ранее, связь с мужчиной была утеряна около 4 лет назад.

«Мне написал парень. Сообщил, что прочитал пост (информацию о поисках Владимира в Сети – Прим. ред.), вышел с собакой погулять и увидел его. Дал номер телефона моего, и брат мне позвонил», – рассказала Валентина.

Она сообщила, что с Владимиром все в порядке. На днях он должен приехать в Белогорск.

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#Белогорск #жизнь

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Ну классно.

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