После публикации на Амур.инфо жительница Белогорска нашла брата
Жительница Белогорска Валентина поделилась с ИА «Амур.инфо» радостной новостью: нашелся ее брат Владимир. Как сообщалось ранее, связь с мужчиной была утеряна около 4 лет назад.
«Мне написал парень. Сообщил, что прочитал пост (информацию о поисках Владимира в Сети – Прим. ред.), вышел с собакой погулять и увидел его. Дал номер телефона моего, и брат мне позвонил», – рассказала Валентина.
Она сообщила, что с Владимиром все в порядке. На днях он должен приехать в Белогорск.
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