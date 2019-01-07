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В амурском селе ищут подрядчика для реконструкции бывшего детдома под жилье

В амурском селе ищут подрядчика для реконструкции бывшего детдома под жилье
Фото: amurobl.ru

В Крестовоздвиженке Константиновского района проводится конкурс по определению подрядной организации, которая из бывшего детского дома сделает жилой дом. В селе с нетерпением ждут начала работ, чтобы привлечь квартирами молодых специалистов.

Как сообщало Амур.инфо, детский дом № 18 в селе Крестовоздвиженка Константиновского района прекратил работу в декабре 2014 года. Детей перевели в село Константиновка. Спустя несколько лет здание бывшего детского дома было решено реконструировать под жилье для молодых специалистов.

Осенью 2018 года Крестовоздвиженский сельсовет провел аукцион на выполнение инженерно-экологических изысканий по зданию, расположенному в селе на улице Юбилейной, 9. Выиграла компания, предложившая наименьшую цену – 161 тысячу рублей. Теперь подыскивают подрядчика, который займется реконструкцией строения. Из областного и местного бюджетов на это выделено около 18 миллионов рублей.

«До конца аукциона еще 15 дней. Мы ждем молодых специалистов – и в школу, и в ФАП. И свинокомплекс ждет жилье, чтобы разместить там своих специалистов. Всего будет 8 квартир двухкомнатных, одна трехкомнатная и одна однокомнатная. Будет полностью ремонт, туалет, ванная комната, кухня. Мы делали больше чем полгода проектно-сметную документацию, потом два раза экспертизу проходили, сейчас нас контролируют. Делаем все так, чтобы человек зашел, и у него душа радовалась», – поделилась глава Крестовоздвиженского сельсовета Марина Филиппова.

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#дети #строительство

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