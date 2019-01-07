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сегодня, 11:19 1

В мире зафиксирован третий случай излечения от ВИЧ

В США на конференции по инфекциям прозвучали сразу два доклада о пациентах, которые, по предварительным данным, излечились от ВИЧ. О третьем пациенте стало известно только 7 марта.

Первому человеку, которого излечили от ВИЧ, Тимоти Рэю Брауну, провели трансплантацию костного мозга в 2007 году в Берлине. Однако спустя год ему потребовалась вторая пересадка костного мозга, поскольку после первой болезнь возобновилась. Второй пациент, излеченный точно так же, уже 18 месяцев не принимает антиретровирусные препараты, и на данный момент следов инфекции в его крови не обнаружено.

Третий, «дюссельдорфский пациент», был вылечен схожим образом. Ему пересадили костный мозг от другого донора с мутацией в гене CCR5. Эта мутация делает клетки крови устойчивыми к вирусу иммунодефицита человека.

«Дюссельдорфский пациент» прекратил прием лекарств от ВИЧ на более короткий период, всего три с половиной месяца, но также освободился от ВИЧ. Используя самые чувствительные методы, доступные на сегодняшний день, были обнаружены только следы ДНК ВИЧ, сообщает «Индикатор».

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Комментарии
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  • Мандрагора

    Мандрагора
    2 минуты назад

    Неужели получилось? Отличная новость!

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