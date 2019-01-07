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сегодня, 11:08 6

В Благовещенске заработала система сбора вещей для нуждающихся

В Благовещенске заработала система сбора вещей для нуждающихся
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске заработал социальный проект «Большая семья». Он объединяет волонтеров и благотворителей для того, чтобы собирать вещи для нуждающихся людей.

Проект запустил полуфиналист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Павел Щербаков. В рамках социального проекта «Большая семья» создан сайт bigfamilyhelp.ru, призванный аккумулировать работу волонтеров и граждан, желающих оказывать необходимую благотворительную помощь тем, кто в ней нуждается.

«Большая семья» – это социальный проект, принимающий в качестве пожертвований взрослую, детскую одежду и обувь, а также игрушки и подарки для детей. Пользователь сайта может оформить заявку и сообщить о наличии вещей, которые он готов отдать нуждающимся. Волонтеры приедут, заберут вещи и поместят их в стационарные боксы. Горожане могут и сами принести вещи в боксы. Затем собранные вещи передадут нуждающимся или в учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения области для дальнейшей их передачи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В рамках социального проекта «Большая семья» принимаются одежда, обувь, игры и развивающие материалы для детей, подарки для детей. «Мы очень просим уважать тех, кому вы хотите помочь. Не приносите, пожалуйста, вещи в плохом состоянии», – просят организаторы акции.

Пока проект «Большая семья» работает только в Благовещенске. «Создание единого сервиса, безусловно, имеет высокую социальную значимость и позволит организационно наладить работу между волонтерами и гражданами, находящимися в трудном жизненном положении. Продуманный механизм работы в рамках социального проекта "Большая семья", который разработал Павел Щербаков, будет иметь успех не только в Благовещенске, но и на территории области в целом», – уверена министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.

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#жизнь #соцзащита

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    20 минут назад

    Пашка - молодец!

  • Olivyeva

    Olivyeva
    12 минут назад

    Куда нести надо?

    Ни одного адреса не сообщили народу.

  • Тундра

    Тундра
    6 минут назад

    https://bigfamilyhelp.ru

  • anschutka

    anschutka
    6 минут назад

    Сайт организации утверждает, что есть бокс на Красноармейской, 124

  • S kak $

    S kak $
    4 минуты назад

    Olivyeva

    Куда нести надо?

    Ни одного адреса не сообщили народу.



    Я конечно не хвастаюсь, но как- то сразу сообразила, что нужно перейти по ссылке в статье... Хотя для этого надо было не лениться прочитать текст!

  • V.M.

    V.M.
    2 минуты назад



    Пашка - молодец!



    Да! Очень нужное дело.

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