В Благовещенске заработала система сбора вещей для нуждающихся

В Благовещенске заработал социальный проект «Большая семья». Он объединяет волонтеров и благотворителей для того, чтобы собирать вещи для нуждающихся людей.

Проект запустил полуфиналист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Павел Щербаков. В рамках социального проекта «Большая семья» создан сайт bigfamilyhelp.ru, призванный аккумулировать работу волонтеров и граждан, желающих оказывать необходимую благотворительную помощь тем, кто в ней нуждается.

«Большая семья» – это социальный проект, принимающий в качестве пожертвований взрослую, детскую одежду и обувь, а также игрушки и подарки для детей. Пользователь сайта может оформить заявку и сообщить о наличии вещей, которые он готов отдать нуждающимся. Волонтеры приедут, заберут вещи и поместят их в стационарные боксы. Горожане могут и сами принести вещи в боксы. Затем собранные вещи передадут нуждающимся или в учреждения социального обслуживания и социальной защиты населения области для дальнейшей их передачи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В рамках социального проекта «Большая семья» принимаются одежда, обувь, игры и развивающие материалы для детей, подарки для детей. «Мы очень просим уважать тех, кому вы хотите помочь. Не приносите, пожалуйста, вещи в плохом состоянии», – просят организаторы акции.

Пока проект «Большая семья» работает только в Благовещенске. «Создание единого сервиса, безусловно, имеет высокую социальную значимость и позволит организационно наладить работу между волонтерами и гражданами, находящимися в трудном жизненном положении. Продуманный механизм работы в рамках социального проекта "Большая семья", который разработал Павел Щербаков, будет иметь успех не только в Благовещенске, но и на территории области в целом», – уверена министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.