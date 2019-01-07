Пассажиров задержанного в Благовещенске авиарейса отправят другим самолетом

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Как сообщает пресс-служба Благовещенского аэропорта, теперь вылет запланирован на 16:00. Изначально борт с 176 пассажирами должен был отправиться в 07:20. Таким образом, вынужденная задержка составит около 9 часов.

В настоящее время представитель авиакомпании S7 ведет работу с пассажирами задержанного рейса.