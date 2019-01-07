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сегодня, 11:00 0

Пассажиров задержанного в Благовещенске авиарейса отправят другим самолетом

Пассажиров задержанного в Благовещенске авиарейса отправят другим самолетом
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 11:17

Пассажиров рейса Благовещенск – Новосибирск авиакомпании S7, который не отправился вовремя 7 марта, доставят по маршруту другим лайнером. Как предполагается, самолет прибудет из Иркутска, его ожидают в Благовещенске в 14:45.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского аэропорта, теперь вылет запланирован на 16:00. Изначально борт с 176 пассажирами должен был отправиться в 07:20. Таким образом, вынужденная задержка составит около 9 часов.

В настоящее время представитель авиакомпании S7 ведет работу с пассажирами задержанного рейса.

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#транспорт

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