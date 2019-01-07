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сегодня, 10:40 0

В Благовещенске проведут музыкальный кастинг с призом на 100 тысяч рублей

В Благовещенске проведут музыкальный кастинг с призом на 100 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В Благовещенске состоится кастинг авторов-исполнителей, работающих в актуальных на сегодняшний день направлениях музыки. Размер приза составляет 100 тысяч рублей.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» директор музыкальной школы «Музпросвет» и организатор действа Евгений Чапковский, в настоящее время идет сбор заявок от участников. Организаторы принимают видеозаписи от авторов-исполнителей через интернет.

Дата непосредственно отборочного мероприятия станет известна позже, ее определят исходя из количества заявок. Ориентировочно, это будет начало – середина апреля. Тогда и выявят победителя.

Победителю кастинга достанется приз, получивший название Startup Creation, общей стоимостью 100 тысяч рублей. Он включает в себя запись и продакшн песен, съемку видеоклипа, профессиональную фотосессию и другое.

Подробности участия в мероприятии можно узнать, посетив страницу в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/songwriter_blg. Там же приведены требования к участникам, подробности кастинга.

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#культура #музыка

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