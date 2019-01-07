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сегодня, 10:39 0

В Приамурье после вмешательства прокуратуры работникам предприятия выплатили зарплату

В Приамурье после вмешательства прокуратуры работникам предприятия выплатили зарплату
Фото: www.amur.info

ООО «Архаринская теплоснабжающая компания» задолжало работникам 1 648 000 рублей. После вмешательства прокуратуры предприятие погасило задолженность по зарплате.

В результате проверки исполнения трудового законодательства в ООО «Архаринская теплоснабжающая компания» прокуратура Архаринского района установила, что в организации за январь текущего года образовалась задолженность по зарплате перед 124 работниками. Общая сумма составила 1 648 000 рублей. Прокурор района внес представление руководителю общества с ограниченной ответственностью.

Также в отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Кроме того, прокурор района в отношении юридического лица ООО «Архаринская теплоснабжающая компания» возбудил дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #работа

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