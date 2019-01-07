В Усть-Ивановке мужчина спас бабушку-соседку из пожара

В селе Усть-Ивановка произошел пожар в доме. Как оказалось, из печки выкатился уголек и попал под пол; началось задымление. В это время дома была только беспомощная бабушка.

Женщина 1937 года рождения самостоятельно не смогла выбраться. Ей на помощь пришел сосед – мужчина вызвал пожарных и сам спас бабушку.

Как рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», начальник пожарной части Усть-Ивановки Сергей Педько, пожар случился 6 марта около 14 часов. «Оперативно потушили, дом практически не пострадал, но возле печки пришлось разобрать пол, – сообщил Сергей Евгеньевич. – Бабушка дома была одна, ее дочь и внук уехали в город».

Сергей Педько увлекается видеосъемкой. Когда есть время, он снимает и монтирует видео, которое публикует на своем YouTube-канале.