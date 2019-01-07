В Серышевском районе убили фермера из-за 27 тысяч рублей

Заместитель прокурора Амурской области 7 марта утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Серышевского района 27 и 28 лет. Мужчины убили пенсионера, занимавшегося фермерством, и проникли в его дом, полагая, что смогут обогатиться. Но в итоге нашли у убитого только 27 тысяч рублей.

По версии следствия, обвиняемые узнали из разговора местных жителей о том, что один из односельчан имеет подсобное хозяйство и зарабатывает сдачей молока фермерам. Деньги, полученные от продажи молока, он хранит дома.

Поскольку молодые люди испытывали денежные трудности, они решили напасть на пенсионера и похитить накопленные им деньги.

В марте 2018 года обвиняемые решили реализовать свой преступный умысел и, вооружившись деревянной палкой, пришли к дому потерпевшего. Когда фермер вышел из дома, один из злоумышленников напал на него и несколько раз ударил по голове и телу деревянной палкой. От нанесенных ударов пожилой мужчина скончался на месте.

После этого обвиняемые отнесли его тело вглубь двора и, разбив окно, проникли в дом. Не найдя ничего ценного, мужчины вернулись и обыскали карманы одежды убитого, в которых нашли деньги в общей сумме 27 тысяч рублей.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по (пункту «з» части 2 статьи 105, пунктам «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ) «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему и убийстве, сопряженном с разбоем».

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Амурский областной суд для рассмотрения по существу. За совершение вышеуказанных преступлений в совокупности Уголовным кодеком РФ предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает областная прокуратура.