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Самолет не вылетел из Благовещенска в Новосибирск по технической причине

Самолет не вылетел из Благовещенска в Новосибирск по технической причине
Фото: Амур.инфо

В редакцию ИА «Амур.инфо» стали поступать жалобы от людей: они сообщают о проблемах с авиарейсом Благовещенск – Новосибирск. Самолет должен был отправиться утром 7 марта, но этого не произошло.

«Сейчас я должна была улететь в Новосибирск. Компания S7. Нас 2 часа продержали в самолете, а сейчас сказали, что по техническим причинам вылет не осуществится. Нас высаживают. И сказали обращаться в представительство, а факт в том, что этого представительства в аэропорту нет. А у людей, так же, как и у меня, трансфер, дальше я из Новосибирска должна была в Краснодар лететь. Таких людей очень много», – пожаловалась пассажирка.

«Сегодня должен быть вылет в 07:20 по местному времени, рейс 3268 компании S7 по направлению Благовещенск – Новосибирск. Пассажиров два часа держали в самолете, а теперь высаживают и говорят, что по техническим причинам полет не осуществится. А у людей билеты дальше. То есть сейчас получается, что пропали и деньги, и билеты. Представительства в аэропорту нет», – гласит еще одна жалоба.

Поступившая информация подтверждается сведениями на онлайн-табло на сайте аэропорта Благовещенска.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу Благовещенского аэропорта. Там проблему подтвердили.

«По технической причине самолет пока стоит в аэропорту Благовещенска. Информация для пассажиров будет известна после 10:00. Сейчас идет работа технической службы», – прокомментировали в пресс-службе.

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#транспорт

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