В Москве начался суд по делу банды Гагиева, убившей более 60 человек: обзор прессы

Самые умные и коварные шпионы – это женщины; по мнению экспертов, ЦРУ имитирует деятельность; бард Новиков, рассказал, почему не будет участвовать в «Евровидении». Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Поздравляя читательниц с завтрашним праздником, еженедельник «Аргументы неделi» задается вопросом: почему у нашей разведки женское лицо? И на 19-й странице издания, куда я сразу же метнулся, прочитав анонс, я узнал, что нет шпиона результативнее, умнее и коварнее женщины. А далее рассказывается о нескольких асах разведки женского пола. Узнаете, что разведчицами были знаменитая писательница Зоя Воскресенская, супруга скульптора Конёнкова Маргарита Воронцова-Конёнкова. И еще многое узнаете.

И обращаясь к читателям мужчинам, советую присмотреться к своим женам. Впрочем, зачем присматриваться, и без того давно всё ясно.

Вам статья

О чем еще интересном пишет популярный еженедельник. Еще здесь публикуется интервью с исполнителем народных песен Александром Новиковым. Знаменитый бард в своих высказываниях – вы, наверное, и без меня это знаете – как приложит, приложит. Вот и в этом интервью, ничтоже сумняшесь, объяснил, почему никогда не будет участвовать в конкурсах «Евровидения». Объяснил конкретно, прямо, по-новиковски. Жаль, не могу повторить, поэтому прочтите сами.

Также в номере

Еще в еженедельнике ничего хорошего не сказано о премьере Медведеве. Впрочем, о нем «АН» никогда ничего хорошего узнать не могут, как ни стараются. Поэтому пишут, что есть. Заодно – уже в другом материале – ничего хорошего не пишут о Шувалове и еще нескольких влиятельных сановниках, но не обязательно читать про «ничего хорошего», коль скоро мы это знаем сами, правда же?

Взял и снова перелистал еженедельник с начала и до конца. И как-то вообще ничего хорошего, положительного не нашел. Разве можно испытывать положительные эмоции после заголовка «ЦРУ рассекретило рецепт советского борща»?!

И, вернувшись мысленно к статье о наших женах-разведчицах, раскрываю «Российскую газету».

Полный абзац

В главной газете страны много разного и заслуживающего вашего внимания, но я остановлюсь на небольшой заметке совсем не праздничного содержания. В ней говорится о том, что начался суд над бандой, убившей более 60 человек (я так понял, окончательное число жертв неизвестно. Может, и более ста). Кстати, в ходе предварительных слушаний подсудимые отказались от суда присяжных и тройки судей, поэтому дело будет рассматривать судья единолично.

Лидера группировки – Аслана Гагиева – с трудом вернули из Австрии, где он пытался получить статус беженца. Банде вменяется ряд крайне серьезных преступлений (перечислять не буду) в том числе и убийства политических деятелей и сотрудников правоохранительных органов. Более 60 убийств – и только сейчас оказались под судом?! Впрочем, наш суд, как известно, самый гуманный. Будут сидеть, как Цеповяз, медком и крабами угощаться, да?

На посошок

Завершу обзор «Амурской правдой». Центровой материал – история двух семей, доказывающих в суде, что их детей в свое время подменили в роддоме. А с другой стороны – разве можно считать «нецентровыми» публикации о том, что в области впервые дисквалифицировали главу администрации или о том, как замруководителя крупного предприятия сменил свое кресло на возможность выращивать в деревне индеек?

А как пропустить откровения уборщицы под рубрикой «Тайны профессии»!

Но лично я запал на страницу «Подарки», где просто зачитался малюсенькой заметкой про «умное мусорное ведро». Оно само сортирует отходы, само запечатывает полный мусорный пакет, само закладывает новый – пустой, само открывается при приближении человека! Ну разве только что к мусорному баку не ходит. В общем, считайте, вместе с автором материала Ариной Шевченко. Я подсказал вам, что прикупить жене к 8 Марта.