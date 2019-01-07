Семьи Приамурья получат 45 миллионов материнского капитала

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Пенсионный фонд перечислил материнский капитал амурским семьям, которые в первой половине февраля обратились с заявлениями на погашение ипотеки, приобретение жилья и образование детей. В общей сложности средства получат 204 человека со всей Амурской области.

В среду, 6 марта, средства получили семьи, решившие использовать маткапитал на приобретение и строительство жилья. Таких 48, общая сумма выплат составила 18,3 миллиона рублей.

В четверг, 7 марта, средства получат 54 семьи, направившие средства капитала на оплату ипотечных кредитов, общая сумма выплат составит 24 миллиона рублей. Также Пенсионный фонд оплатил заявления 102 семей, направивших средства маткапитала на образование детей и детсады. Общая сумма выплат составит 3,4 миллиона. рублей. Из них большая часть – 2,3 миллиона рублей – пойдут на оплату содержания в детсадах 68 амурских детей.

Следующее перечисление семьям, имеющим сертификаты, планируется до 26 марта по заявлениям, поданным в Пенсионный фонд во второй половине февраля. Оплата сделок маткапиталом производится не позднее, чем через 1 месяц и 10 дней со дня подачи заявления, напоминают в ведомстве.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации, и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с начала 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты нуждающимся семьям, в которых второй ребенок будет рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.