В Британии кот-клептоман украл деньги у молочника

Кот-клептоман, известный в Британии привычкой красть вещи из людского обихода, впервые принес деньги. Кот своровал 25,7 фунтов (около 2 200 рублей) у соседа-молочника.

Кот Тео постоянно воровал у жителей города Ипсвич рождественские украшения, игрушки, вещи обихода и одежду. Его хозяйке Рейчел Друэ часто приходится искать владельцев вещей, чтобы отдавать сворованное котом.

Хозяйка Тео однажды написала в Сети, что лучше бы Тео приносил в дом деньги, а не всякий хлам.

Рейчел Друэ переехала в этот район города недавно и надеялась, что кот оставил дурную привычку. Спустя небольшой промежуток времени кот освоился и принес хозяйке пакетик с деньгами. Восьмилетний метис утащил деньги, оставленные покупателем молочнику в соседней продуктовой лавке.

К счастью, в пакетике с деньгами была записка с адресом покупателя, оставившего деньги. К счастью, в пакетике была записка с адресом, и муж Рейчел Друэ Пол Эдвардс смог вернуть покупателю украденные котом деньги, сообщает BBC.

«Я объяснила молодому человеку, что наш кот – хулиган и отличается антисоциальным поведением. Молодой человек улыбнулся и взял деньги, как будто такие случаи с ним происходят постоянно», – рассказала хозяйка кота.

Биолог Роджер Табор, изучающий поведение животных, говорит, что коты довольно часто приносят домой «трофеи», но чаще всего это еда из соседних мусорных баков.

«Настоящие коты-воры – это те, кто приносят домой то, чем пользуется человек. Без нормального общения с матерью и другими котятами, их внимание во взрослом состоянии привлекают различные человеческие "игрушки", и они начинают охотиться за этими игрушками», – говорит биолог.