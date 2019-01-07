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сегодня, 09:11 0

Осужден амурчанин, создавший в Хабаровске экстремистское сообщество

Осужден амурчанин, создавший в Хабаровске экстремистское сообщество
Фото: ru.depositphotos.com

Суд в Хабаровском крае назначил до четырех лет лишения свободы участникам экстремистского сообщества. Они планировали нападения на людей и поджоги магазинов. Один из организаторов группы – амурчанин.

«На основании собранных следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю доказательств судом вынесен приговор в отношении четырех лиц, создавших в Хабаровске экстремистское сообщество и участвовавших в нем, по статье 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"). Двум руководителям сообщества назначено по четыре года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с соцсетями и интернетом сроком на два года, двум участникам сообщества назначено по два года три месяца лишения свободы в колонии общего режима», – сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

По словам представителя следствия, сообщество, основанное на идеях национализма и патриархата, создали в Хабаровске двое молодых людей из Амурской области и Еврейской АО. Людей в свое сообщество они привлекали через закрытую группу в одной из соцсетей, где публиковали экстремистские материалы. Позднее в сообщество вступили еще двое молодых людей.

«Руководители и участники сообщества неоднократно встречались для совместных занятий физподготовкой, они также учились изготавливать и применять взрывоопасные смеси и взрывчатые вещества, планировали публичное распространение экстремистских материалов, поджоги торговых точек и нападения на лиц неславянской внешности», – сказал собеседник агентства.

Молодых людей задержали в декабре 2017 года, они полностью признали свою вину.

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#Дальний Восток #происшествия #суды

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