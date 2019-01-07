Попытка № 3: для реконструкции Благовещенского аэропорта снова ищут подрядчика

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«Администрация гражданских аэропортов» в третий раз объявила конкурс на строительство и реконструкцию аэропортового комплекса «Игнатьево». На этот раз начальную стоимость контракта повысили примерно примерно на 122 миллиона – до 4 миллиардов 336 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, подавать заявки можно до 28 марта. Предложения участников будут рассмотрены 4 апреля.

Первый конкурс по поиску подрядчика был объявлен в ноябре 2018 года. Тогда заявку подала только одна компания – «Трест Гидромонтаж», которая входит в группу компаний АО «ТЭК Мосэнерго». В протоколе сообщалось, что участник «не признан соответствующим установленным требованиям».

В конце декабря прошел второй конкурс на выполнение работ. На конкурс заявились три участника АО «Гидроэлектромонтаж», ОА «Трест Гидромонтаж» и ФГУП «Главное военно-строительное управление № 7». В результате предквалификационного отбора ни один участник не признан соответствующим требованиям. Конкурс также был признан несостоявшимся.

В техническом задании указаны, в частности, демонтажные, земляные работы, работы по прожекторному освещению перрона, устройство системы светосигнального оборудования, ограждение аэродрома, установка системы охранного телевидения периметра аэропортового комплекса, реконструкция существующего перрона.

В рамках проекта должны построить новую взлетно-посадочную полосу. Предполагается, что ее длина составит 3 000 метров, ширина – 55 метров. Согласно техзаданию, подрядчик должен был выполнить работы к концу 2021 года.

Действующая полоса была построена в 1962 году. Ее длина – 2 800 метров, ширина – 50 метров. По информации специалистов, полоса не обеспечивает безопасность полетов при приеме дальнемагистральных широкофюзеляжных воздушных средств.