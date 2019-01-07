С начала года в Благовещенске возбудили 4 уголовных дела из-за хищений люков

Фото: пресс-служба АКС

С начала 2019 года в Благовещенске возбуждено четыре уголовных дела о хищении канализационных люков. Серия краж произошла в период с 21 февраля по 3 марта в районах домов по адресам: улица Кузнечная, 324; улица Пушкина, 80; улица Амурская, 296; улица Трудовая, 11.

На всех адресах люки были закрыты сразу же, как только поступило оповещение от горожан. Заявления о похищении крышек направили в полицию, которая возбудила уголовные дела. Стражи порядка устанавливают лиц, причастных к преступлениям.

Как сообщает пресс-служба «Амурских коммунальных систем», крышки с колодцев водопровода и канализации, принадлежащих предприятию, крадут не первый год. Как правило, преступления совершаются для дальнейшей сдачи крышек на лом черных металлов. Каждая из них обходится АКС в 6 тысяч рублей.

Кража крышек канализационных люков является уголовным преступлением, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, работами на срок до 1 года, лишением свободы на срок до 2 лет, арестом на срок до 4 месяцев.

Открытые колодцы и тепловые камеры представляют собой большую опасность для жителей Благовещенска и автотранспорта, в особенности в темное время суток. Эта проблема находится на ежедневном контроле производственных подразделений компании.

«Если учесть, что у АКС на балансе находятся 180 километров тепловых сетей с 3 тысячами люков, а в хозяйстве филиала "Амурводоканал" число колодцев – 15 400, перед коммунальными структурами стоит неподъемная задача», – отмечает пресс-служба.

В 2018 году «Амурские коммунальные системы» разработали специальный дизайн для новых канализационных крышек для того, чтобы их легче было найти в пунктах приема металлолома. Постепенно ведется замена люков. В этом году будет приобретено 300 фирменных крышек для колодцев. Специалисты уверены, что нововведение поможет эффективнее бороться с проблемой.

«Амурские коммунальные системы» сообщают: если вы увидели открытый люк, нужно обязательно сообщить об этом диспетчеру АКС. Сделать это можно через мессенджеры WhatsApp и Viber: 8-914-585-75-05, с помощью электронной почты n.savinok@amurcomsys.ru или позвонив по номеру телефона +7 (4162) 51-88-16. Если же имеет место хищение люка, необходимо сообщить о происшествии в полицию.