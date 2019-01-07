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сегодня, 08:16 0

Миллиардер умер во время операции на половой орган

Миллиардер умер во время операции на половой орган
Фото: Omega Diamonds

Во Франции во время операции по увеличению полового органа умер бельгийский предприниматель Эхуд Ари Ланиадо (Ehud Arye Laniado). Причиной смерти стал сердечный приступ, начавшийся после инъекции.

Медики пытались реанимировать 65-летнего миллиардера, но не смогли ему помочь. Компания Omega Diamonds, которую возглавлял покойный, подтвердила его гибель. Ожидается, что Ланиадо похоронят в Израиле, на его родине, сообщает «Лента.ру».

Эхуд Ланиадо сделал состояние на торговле драгоценными камнями и считался одним из крупнейших экспертов по оценке неограненных алмазов. В 2015 году миллиардер смог продать на аукционе один из самых редких бриллиантов. «Голубая луна Жозефины» массой 12,03 карата ушла с молотка за 48,4 миллиона долларов (около 3,1 миллиарда рублей). Помимо бриллиантов, Эхуду принадлежал самый дорогой пентхаус в Монако, цена которого выше 35 миллионов евро (2,6 миллиарда рублей).

Несмотря на то, что Эхуд заработал огромные деньги, он очень стеснялся небольшого роста, пишет Daily Mail со ссылкой на приятеля покойного. «Он переставал думать о росте лишь на то время, пока бухгалтер по его просьбе зачитывал информацию о его банковском счете, что происходило много раз в день», – утверждает друг скончавшегося.

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#происшествия #шоу-бизнес

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