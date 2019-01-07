Гороскоп на 7 марта: Скорпионы получат награду, Раки упрямы

Восход Солнца: 07:01

Заход Солнца: 18:20

Солнце в Рыбах.

Овен. Этот день обещает быть удачным. Он отмечен возрастающим потенциалом. В результате повысится работоспособность и возрастет личное обаяние Овнов, а также сила убеждения.

Телец. Проявляйте больше инициативы во всем, что касается вашей профессиональной деятельности. Но если видите, что на пути возникла непреодолимая стена, то не пытайтесь ее пробить.

Близнецы. День хорош для работ по дому и небольшого семейного праздника вечером. Это укрепит родственные связи и сгладит назревающие конфликты,

Рак. Сегодня день у Раков может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Ракам было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей, а скорее из-за того, что хочется просто стоять на своем.

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Лев. Не стоит торопить события – еще неизвестно, чем они для вас обернутся. Постарайтесь жить сегодняшним днем, получая удовольствие от того, что происходит.

Дева. Девам вплоть до вечера предстоит сохранять деловой настрой и концентрацию на практических вопросах. Не стоит откладывать профессиональную консультацию, встречу с начальником, врачом.

Весы. Это довольно коварный день, который может проверить представителей знака на стойкость, а их кошелек на сохранность содержимого. Этот четверг желательно провести в спокойном темпе.

Скорпион. Звезды предсказывают Скорпионам заслуженные успехи и награды. Вы отлично поработали, теперь собирайте богатый урожай. Но помните, что тотального везения не бывает.

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Стрелец. Сегодня творческий потенциал Стрельца достигнет максимума. В этот день ему не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься.

Козерог. Соединение планет может неоднозначно влиять на Вас. С одной стороны, оно дает неуравновешенность, напряженность в отношениях, недовольство и склонность решать проблемы силовым путем.

Водолей. Водолеям предстоит проявить максимум ответственности и организованности этим утром. В это время вероятно добровольное или вынужденное ограничение в чем-то ради безопасности.

Рыбы. Рыбам не стоит ждать перемен ранее вечера. Выжидание и уединение будут иметь свои преимущества. Например, позволят вам избежать заведомо невыгодного компромисса или не дадут проявить слабость.

Астролог: Вальдемар Небоходцев