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сегодня, 22:26 4

Таможня Владивостока перестанет оформлять импортные авто не приморцам

Таможня Владивостока перестанет оформлять импортные авто не приморцам
Фото: ru.depositphotos.com

С конца марта Владивостокская таможня не будет оформлять импортные автомобили, купленные физическими лицами, проживающими за пределами Приморья. Иногородним придется оформлять таможенный транзит внутри страны и оплачивать пошлину дважды.

Во вторник, 5 марта, Владивостокская таможня внезапно прекратила оформлять импортные автомобили, купленные жителями других регионов. Несколько сотен машин встали в таможенной зоне, а растерянные владельцы пытались понять, что делать дальше, сообщило VL.ru.

«По мнению таможни, сейчас все жители регионов, чтобы растаможить автомобиль из Японии, должны оформлять таможенный транзит до своего города, – рассказывают представители компаний, ввозящих авто в Россию. – И для транзита внутри страны им придется заплатить обеспечение в размере пошлины, потом оформляться у себя и платить снова пошлину, а обеспечение потом месяца три еще возвращать. Причем во Владивостоке никто таможенный транзит оформлять не берется, ни один таможенный брокер. Еще вариант: оформление на физическое лицо, которое проживает в Приморском крае, то есть на знакомых, друзей, родственников. Нет родственника? Значит, нет и машины».

Импорт в существующем виде должны были прикрыть еще в 2014 году. Соответствующий приказ Федеральной таможенной службы № 1372 «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении подакцизных и других определенных видов товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования» датирован 17 июля 2014 года. Однако до настоящего момента о нем никто не знал и никто им не пользовался.

Основной таможенный склад Владивостокского автомобильного терминала с 1 марта сильно подорожал, говорят участники рынка. Теперь начиная с восьмого дня хранение стоит 300 рублей в сутки, с 16-го по 30-й – уже 600 рублей, а потом – 900 рублей в сутки.

6 марта таможня снова начала оформлять автомобили по прежней системе, однако покупателей предупредили, что продлится это только до конца марта.

Регистрация по месту пребывания на время таможенных процедур также не поможет. Временная прописка в данном случае не сработает.

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#Дальний Восток #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    22 минуты назад

    Совсем с дуба рухнули? Хотят чтобы снова ДВ на дыбы встал.

    Выборов в Хабаровске и Приморье им не хватило????

  • не люблю

    не люблю
    13 минут назад

    значит жители Приморья могут для себя ввезти авто, а отстойные с других регионов ДВ , не могу, ага подравняли равных

  • Рив Норин

    Рив Норин
    7 минут назад

    ты тоже можешь ввезти машину - только пошлину нужно будет дважды уплатить.

    а потом ждать несколько месяцев, когда государство тебе вернет первоначальную пошлину, уплаченную во Владивосток.

  • nayinakalyshev

    nayinakalyshev
    1 минута назад

    вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот его блог ---- http://tok.pw/menblog

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