Таможня Владивостока перестанет оформлять импортные авто не приморцам

С конца марта Владивостокская таможня не будет оформлять импортные автомобили, купленные физическими лицами, проживающими за пределами Приморья. Иногородним придется оформлять таможенный транзит внутри страны и оплачивать пошлину дважды.

Во вторник, 5 марта, Владивостокская таможня внезапно прекратила оформлять импортные автомобили, купленные жителями других регионов. Несколько сотен машин встали в таможенной зоне, а растерянные владельцы пытались понять, что делать дальше, сообщило VL.ru.

«По мнению таможни, сейчас все жители регионов, чтобы растаможить автомобиль из Японии, должны оформлять таможенный транзит до своего города, – рассказывают представители компаний, ввозящих авто в Россию. – И для транзита внутри страны им придется заплатить обеспечение в размере пошлины, потом оформляться у себя и платить снова пошлину, а обеспечение потом месяца три еще возвращать. Причем во Владивостоке никто таможенный транзит оформлять не берется, ни один таможенный брокер. Еще вариант: оформление на физическое лицо, которое проживает в Приморском крае, то есть на знакомых, друзей, родственников. Нет родственника? Значит, нет и машины».

Импорт в существующем виде должны были прикрыть еще в 2014 году. Соответствующий приказ Федеральной таможенной службы № 1372 «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении подакцизных и других определенных видов товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования» датирован 17 июля 2014 года. Однако до настоящего момента о нем никто не знал и никто им не пользовался.

Основной таможенный склад Владивостокского автомобильного терминала с 1 марта сильно подорожал, говорят участники рынка. Теперь начиная с восьмого дня хранение стоит 300 рублей в сутки, с 16-го по 30-й – уже 600 рублей, а потом – 900 рублей в сутки.

6 марта таможня снова начала оформлять автомобили по прежней системе, однако покупателей предупредили, что продлится это только до конца марта.

Регистрация по месту пребывания на время таможенных процедур также не поможет. Временная прописка в данном случае не сработает.