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Памятник погибшим воинам в Константиновке отреставрируют ко Дню Победы

Памятник погибшим воинам в Константиновке отреставрируют ко Дню Победы

В преддверии празднования 75-летия Победы в Приамурье намечена большая работа по благоустройству воинских захоронений, ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года. Одним из монументов, которые отреставрируют в преддверии 75-летия Победы, станет памятник погибшим воинам в Константиновке.

С инициативной ремонта работники местного музея обратились к губернатору области Василию Орлову во время его визита в райцентр. Глава Приамурья поддержал это начинание.

«Мы готовимся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И 25 миллионов рублей уже предусмотрено на реконструкцию памятников. Этот монумент также будет отреставрирован в рамках этой работы. Мы видим, что жители волнуются за состояние этого объекта, необходимость ремонта явно назрела», – сказал Василий Орлов.

Как рассказала директор Константиновского районного краеведческого музея Надежда Комиссарова, в августе 1945 года при форсировании реки Амур в районе села Константиновка погиб 21 воин. После окончания войны на улице Пионерской появилась братская могила. У ее основания был установлен скромный памятник со звездой. В ноябре 1958 года было решено перезахоронить останки погибших, перенести место в школьный сквер и установить памятник. В 1970 году на монументе было решено увековечить имена погибших.

«Сейчас памятник истории охраняется государством, он включен в единый госреестр объектов культурного наследия. Ежегодно проводится небольшой ремонт, но этого недостаточно, необходимы более масштабные работы по реставрации», – сказала Надежда Комиссарова.

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