Белогорцы смогут сообщать о неблагополучных семьях через WhatsApp

В Белогорске создается «Народная опека». Через открытую группу в мессенджере WhatsApp белогорцы могут сообщать об опасениях и фактах семейного неблагополучия в отношении детей города. В описании группы отмечено, что создана она для народного реагирования по всем вопросам защиты детей, организации работы органов системы профилактики.

«На почти 70-тысячный город в опеке работает всего три человека, не везде они могут успеть, – пояснил администратор группы. – Принимаются сообщения, фото и аудио, видео только о Белогорске. Спам, флуд, нецензурная лексика, рассылка, оскорбление участников группы запрещены. Время в группе не ограничено. За пару часов в группу вступили более 60 человек. Надеемся, что такой общественный контроль позволит получать больше информации в отношении детей, что позволит соответствующим органам оперативно реагировать на сообщения».

Ранее в Белогорске был организован по поручению главы города инстаграм-аккаунт «Белогорск.Дети», куда каждый может на условиях анонимности сообщить о фактах неблагополучия в семьях, жестокого обращения с детьми.