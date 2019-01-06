В Белогорске создают умный детский сад

Представители инновационного предприятия интеллектуальной технологии презентовали главе Белогорска Станиславу Мелюкову уникальный для России проект модуля «Интеллектуальный детский сад». Идея его создания родилась в июле прошлого года во время работы первого в Амурской области форума «Цифровая трансформация муниципалитетов: экономика, инвестиции, человек».

Итогом стала разработка проекта «Умный детский сад». Над ним специалисты работали в течение полугода. На презентации присутствовали замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова, замглавы по информационным технологиям Марина Зингер и начальник Комитета по образованию Ирина Губина.

Проект «Интеллектуальный детский сад» направлен на использование инновационных технологий для комфортного и безопасного обучения детей в детских садах.

«Мы хотим получить полную ясность того, каким образом формируются все аспекты жизнедеятельности детских садов, начиная от входа ребенка в детский сад, и заканчивая приобретением продуктов питания. В результате мы хотим, чтобы вся жизнь детских садов была понятной, цифровой, доступной», – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков.

На презентации цифрового продукта были представлены аппаратная и программная части модуля. К аппаратной части относятся информационный терминал, система контроля доступа родителей, детей, работников во двор и здание детского сада, термодатчики, локальный и глобальный серверы, которые будут собирать информацию со всех учреждений, обрабатывать и анализировать ее.

К программной части относятся «Личный кабинет» родителей, позволяющий получить информацию о размере платы за детский сад, температурном режиме в группе, меню. Модуль «администратор» создан для учета контингента воспитанников, информации о посещаемости, статистике заболеваемости, индекса здоровья детей и других контрольных действий. Модуль «Питание» – для составления и редактирования дневного меню, хранения информации о списках продуктов, составе блюд, статистике о питающихся с целью рационального планирования затрат. Модуль «Регистрация» записывает информацию о приходе и уходе ребенка из детского сада.

«То, что хотят сделать в Белогорске – уникально. Такого проекта в России нет. Мы создаем модуль за модулем постепенно, учитывая желания и потребности заказчика. Каждый модуль можно использовать в работе сразу. Мы планируем разместить в детских садах локальные серверы. Затем разместим терминалы для регистрации воспитанников, затем будет установим систему контроля управления доступом – посетители детского сада будут заходить по идентификационной метке. Система будет запускать входящих в детсад только с учетом этой метки, – рассказал руководитель малого инновационного предприятия Благовещенского госпедуниверситета интеллектуальной технологии Кирилл Юшан. – Таким образом будет происходить контроль, сколько человек зашли в здание или на территорию сада. Затем мы разместим термодатчики по группам. Родители и работники сада смогут контролировать температуру помещения – видеть, что дети находятся в тепле. И затем нам нужен глобальный сервер, он нужен на площадке центра обработки данных чтобы собирать всю информацию по детским садам. ЦОД находится во Владивостоке, так как у нас нет местных центров обработки данных. Личный кабинет — это главное окно для родителей, желающих получить какую-либо информацию об услугах учреждения».

«Для многих этот шаг не будет новым в цифровизации. Многие родители уже знакомы с порталом Дневник.ру, многие уже понимают смысл личных кабинетов. Практика работы с личными кабинетами есть, люди работают с личными кабинетами налогоплательщика, портала Госуслуг. Люди уже в этой теме живут», – отметила замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова

Для регистрации воспитанников в детских садах эксперты инновационного предприятия предлагают родителям на выбор стандартные идентификационные карты, метки, белки. В случае утери карты или метки предусмотрена система пин-кода. Позже в терминале будет размещена дополнительная информация о мероприятиях в детском саду, система объявлений.

Тестирование модуля «Интеллектуальный детский сад» планируется начать в Белогорске с апреля этого года. Внедрение его в детских садах города планируется осенью. По поручению главы Белогорска на реализацию проекта в бюджете города будет предусмотрен миллион рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.