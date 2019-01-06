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сегодня, 19:54 0

В селах Амурской области планируют открыть 24 ФАПа

В селах Амурской области планируют открыть 24 ФАПа

Министр здравоохранения Приамурья Андрей Субботин рассказал, что с 2018 года в регионе началось строительство и реконструкция сельских медучреждений по программе развития первичной медицинской помощи. В Приамурье было построено и укомплектовано пять ФАПов: в Михайловском, Ромненском, Сковородинском и Архаринском районах.

В 2019 году планируется провести подготовку технической документации и в течение 2020 года открыть 24 новых ФАПа.

Министр также добавил, что если появится дополнительная финансовая возможность, то фельдшерско-акушерских пунктов будет открыто больше. Также в планах к 2021 году капитально отремонтировать 46 сельских медучреждений.

Между тем глава региона Василий Орлов в ходе командировки в Константиновский район принял решение открыть физиокабинет в ФАПе села Крестовоздвиженки. В настоящее время фельдшерско-акушерский пункт села ждет пополнения штата – еще одного фельдшера. Молодой специалист прибудет на работу по завершении обучения.

В открытом 5 лет назад фельдшерско-акушерском пункте работают кабинеты приема фельдшера, стоматолога, гинеколога, патронажной медицинской сестры, палата для оказания неотложной помощи и аптечный пункт.

«Проблемным вопросом остается отсутствие кабинета физиотерапии. Помещения для его создания имеются, персонал, который готов пройти обучение и работать, в кабинете есть», – рассказала исполняющий обязанности главврача Константиновской больницы Ирина Казакул.

Василий Орлов поддержал инициативу медработников и дал соответствующее распоряжение минздраву области.

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#здоровье #областная власть

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