Амурские огнеборцы готовятся к пожароопасному периоду на специальных тренировках

В преддверии пожароопасного сезона в Амурской области проходят сборы парашютно-десантной пожарной службы. Сотрудники авиаотделений «Амурской авиабазы» сдают теорию и практику: спускаются с борта вертолета и прыгают с парашютом. Каждому предстоит спуститься пять раз и совершить 12 прыжков.

Тренировки проходят на амурской авиабазе в Свободном. Начинаются они ещё на земле – огнеборцы вспоминают теорию. Сложить запасной парашют в специальный рюкзак по нормативу нужно за 20 минут. Вместе с ним укладывается и основной парашют. Сначала надо его расправить, осмотреть полотнище и аккуратно сложить. Чтобы стропы не запутались, их перед укладкой в рюкзак натягивают. Вес рюкзака с двумя парашютами – 18 килограммов. Перед воздушной тренировкой пожарным проводят инструктаж.

«Отказы у нас происходят очень редко. Дай бог, чтобы дальше так и было. Если основной парашют не раскрывается, то это только по вине инструктора, который не доглядел на этапе контроля. Само собой это происходит очень редко», – рассказал инструктор парашютно-пожарной группы Зейского отделения Александр Головин.

На посадочной площадке – 91 человек. Пожарные-десантники делятся на группы и по очереди садятся в вертолёт, чтобы через несколько минут снова оказаться на земле. Борт поднимается на высоту от 10 до 40 метров, чтобы огнеборцы отработали навыки спуска с помощью специального устройства.

Во время спуска огнеборцы группируются определённым образом, чтобы не травмироваться. Оказавшись на земле, те, кто спустился, помогают своим товарищам. Чтобы выполнить такие маневры, нужна специальная экипировка.

«Подвесная система КСК-2 надёжная, прочная и упрощенная: ножны, карабин, фиксатор. Весит это до 5 килограммов где-то», – поделился инструктор Артур Арутюнян.

Оттачивать навыки во время учений предстоит 115 пожарным-десантникам со всего Приамурья. 24 из них в этом деле новички и будут работать в воздухе впервые. Каждому пожарному-десантнику перед началом пожароопасного периода придётся спуститься по шнуру пять раз и совершить 12 прыжков с парашютом. Такая тренировка происходит на высоте 1 000 метров.

«Люди привыкают. Здесь люди смелые, которые шли к этой профессии целенаправленно. Нет слова страшно, есть слово опасно», – сказал старший инструктор парашютно-десантной службы Дементий Коломеец.

Спуск по шнуру и прыжки с парашютом пожарные-десантники используют в разных случаях. Например, спуск практикуется, если вертолёту есть куда приземлиться во время пожара, либо он может максимально низко спуститься к возгоранию. Парашютами же приходится пользоваться, если огонь заметили во время мониторинга местности и решили экстренно тушить. Пренебрегать учениями нельзя.

«Это нужно для того, чтобы работники не теряли навыки. Допустим, если парашютист не производит в течение пожароопасного месяца спуски, то мы им обязаны предоставить спуски по перерыву», – отметил заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза» Вадим Величко.

Очередной пожароопасный период стартует в области уже в ближайшее время. По прогнозам, из-за малоснежной зимы гореть регион будет сильно. А значит, помощь воздушных пожарных особенно понадобится Приамурью.