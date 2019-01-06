Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:45 0

Россияне смогут жаловаться на некачественные услуги и товары через МФЦ

Россияне смогут жаловаться на некачественные услуги и товары через МФЦ
Фото: ria.ru

Госдума приняла закон, предоставляющий гражданам возможность подачи жалоб на некачественные услуги и товары через многофункциональные центры или сайт госуслуг. В МФЦ также может осуществляться консультирование по вопросам защиты прав потребителей.

Проект закона был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Возможность подачи жалоб на безопасность и качество услуг и товаров через МФЦ или через сайт госуслуг — это простая и удобная для людей процедура обращения, направленная на оперативность реагирования, а значит, и защиту граждан, в том числе и от прямых рисков и угроз, поясняла при внесении документа Яровая. Депутат подчеркивала, что данная возможность также является эффективным общественным контролем и взаимодействием с государством.

В законе также прописаны полномочия региональных и местных властей по разработке региональных и муниципальных программ защиты прав потребителей на основании методических рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором. При этом региональные власти будут оказывать содействие местным властям и общественным объединениям потребителей при осуществлении ими защиты прав потребителей, пишет РИА Новости.

Просмотров всего: 221

#закон

распечатать


Происшествия 24

Чтобы быстрее нарастить мышцы, амурский студент заказал через Интернет запрещённые в России анаболики
Происшествия 4

Свободненская пятиэтажка, в которой расположена гостиница премиум-класса, периодически остаётся без воды и тепла
В России и мире

Пираты впервые украли российский сериал до его официального показа
Происшествия

Гражданин Китая пытался перевезти через Благовещенскую таможню термос с ртутью
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь