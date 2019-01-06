Россияне смогут жаловаться на некачественные услуги и товары через МФЦ

Госдума приняла закон, предоставляющий гражданам возможность подачи жалоб на некачественные услуги и товары через многофункциональные центры или сайт госуслуг. В МФЦ также может осуществляться консультирование по вопросам защиты прав потребителей.

Проект закона был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Возможность подачи жалоб на безопасность и качество услуг и товаров через МФЦ или через сайт госуслуг — это простая и удобная для людей процедура обращения, направленная на оперативность реагирования, а значит, и защиту граждан, в том числе и от прямых рисков и угроз, поясняла при внесении документа Яровая. Депутат подчеркивала, что данная возможность также является эффективным общественным контролем и взаимодействием с государством.

В законе также прописаны полномочия региональных и местных властей по разработке региональных и муниципальных программ защиты прав потребителей на основании методических рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором. При этом региональные власти будут оказывать содействие местным властям и общественным объединениям потребителей при осуществлении ими защиты прав потребителей, пишет РИА Новости.