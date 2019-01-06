Амурский священник высказался о сжигании чучела на Масленицу

Фото: Амур.инфо

Священник и влогер из Амурской области Святослав Шевченко опубликовал в Сети очередное видео. На этот раз ролик посвящен празднованию Масленицы православными.

Шевченко отметил, что такой праздник отсутствует в церковном календаре. «По сути, это народное название подготовительной недели к Великому посту. В этот момент идет так называемая Сырная неделя. Это официальное название этого периода в церковном календаре – когда верующие мясо уже не едят, но вкушают молочные продукты и морепродукты», – сказал Святослав Шевченко.

По словам священника, сжигание соломенного чучела в этот праздник, по сути, является рудиментом языческих времен. Сжигая чучело, язычники пытались прогнать зиму.

«Православным христианам не нужно организовывать или участвовать в сооружении этого чучела, участвовать в обряде сжигания идола. Эта традиция не имеет ничего общего с христианством», – сказал Шевченко.

При этом Святослав подчеркнул, что блины православным есть можно.

О предстоящих в Благовещенске на Масленицу мероприятиях Амур.инфо сообщало ранее.

Видео: «Святослав ПРЕСС»