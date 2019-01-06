За 2018 год в Амурской области родились 8 672 ребенка

Амурское региональное отделение Фонда социального страхования подвело годовой итог рождаемости. В 2018 году в Амурской области родились 8 672 ребенка. Троих из них произвели на свет мамы старше 45 лет.

Вот уже несколько лет средний возраст амурских мам составляет 28 лет, но самый популярный возраст для материнства в Приамурье составил 34–35 лет. Согласно данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ, именно у женщин этого возраста в 2018 году родилось больше всего малышей.

Мальчиков в Приамурье рождается больше, чем девочек: 4 524 на 4 148. Средний рост новых жителей области составляет 52,07 сантиметра, а средний вес – 3 300 граммов. Девочки чаще всего рождаются со следующими параметрами: рост 51 сантиметр, вес 3 230 граммов. Средние показатели мальчиков: 52 сантиметров и 3 360 граммов.

По количеству рождений лидируют первенцы. Так, в 2018 году 3 533 женщины в первый раз испытали радость материнства, мамами второго ребенка в семье стали 3 245 женщин, третьего – 1 272, а четвертого и более – 622.

Средний возраст матери с предыдущих лет не изменился: 28 лет, но чаще всего ребятишки появлялись на свет у женщин в возрасте 34–35 лет – 705 малышей и 30 лет – 619 малышей. 231 малыш появился у амурчанок от 40 до 45 лет, а у женщин старше 45 лет родились три ребенка.

Чаще всего дети рождались в августе и сентябре, но первенцы чаще всего рождаются в январе. И если в 2017 году младенцы предпочитали появляться во вторник, в 2018 году «урожайными» в демографическом плане стали суббота и среда.

Чтобы женщинам была оказана качественная медицинская помощь в период беременности, родов и наблюдения ребенка в первый год жизни, амурское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в рамках программы «Родовой сертификат» в 2018 году направило медицинским учреждениям более 90 миллионов рублей. В Приамурье в рамках национального проекта «Здоровье» эта программа действует на протяжении 13 лет. Медицинские учреждения получают плату за оказание услуги на основании талонов родовых сертификатов: 3 000 рублей получает женская консультация, 6 000 рублей – родильный дом и 2 000 рублей – детская поликлиника.

Также среди комплекса мер, направленных на поддержку семьи в Амурской области, – выплата четырех видов пособий по обязательному социальному страхованию для работающих женщин: по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, и ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. В 2018 году для реализации этой задачи Амурское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации направило более 1,4 миллиарда рублей.