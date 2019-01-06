Мать забитого до смерти малыша в Белогорске объяснила, почему не ушла от сожителя

Мать мальчика, которого до смерти избил ее 18-летний сожитель, рассказала, почему не забрала ребенка и не вернулась к опекуну. Выяснилось, что она терпела издевательства над малышом в течение трех дней, так как боялась лишиться и сына, и сожителя.

Интервью у Марины Астафьевой взяли журналисты телекомпании ГТРК «Амур», в понедельник, 4 марта, когда ребенок был еще жив.

«У него образовались синячки, но я боялась идти домой, боялась, что мама не разрешит общение с Вовой (сожителем – Прим.ред.). После Новосергеевки, когда я ездила к сестре, мы с мамой ходили в прокуратуру, и там сказали, что если подобное что-то повторится, то у меня заберут ребенка. Я боялась, что заберут», – сказала Марина Афанасьева.

Годовалого мальчика привезли в реанимацию 15 февраля с черепно-мозговой травмой, переломами ребер, руки, синяками. Три дня малыша избивал сожитель Марины. Скорую вызвали, когда поняли, что мальчик еле дышит и уже не плачет. 5 марта он умер. В среду, 6 марта, его похоронили.

Трагедия произошла в приемной семье, которая в Белогорске считается образцовой и где уже не раз ставили на ноги трудных подростков. Марина, которая в 15 лет отдала в Дом ребенка свою первую дочь, к Елене Мальковской попала снова беременной. По словам женщины, Марина и ее избранник Владимир, к которому она ушла в гости с ребенком, собирались пожениться.

«Не могу объяснений никаких найти. Если бы раньше хоть что-то я замечала, что он к ребенку плохо относился или к Марине, конечно, я бы никуда не пустила. А тут сомнений никаких не было, и ребенок-то к нему шел, а детей сложно обмануть. Я себя чувствую виноватой в том, что я не донесла до нее, что я не успела воспитать ее, что ли», – признается опекун Марины Елена Мальковская.

Семье присвоили усиленный, кризисный уровень сопровождения. Со всеми детьми сейчас работают психолог и социальный работник.

«Когда я приехала в эту семью сразу после трагедии, дети все плакали: они боялись, что семью закроют, их заберут. Пришлось всем объяснить, что вы-то тут ни при чем, вы тут не виноваты. И мама у вас замечательная, и вы любите эту маму. Мы работаем с этой семьей семь лет, у нас нареканий никаких не было», – говорит начальник отдела опеки и попечительства комитета по образованию администрации Белогорска Елена Ищенко.

Сейчас сожитель Марины находится в СИЗО. Свое жестокое обращение с годовалым малышом он объяснил тем, что мальчик мешал ему спать.

«Обвиняемый дал признательные показания. С ним проведена проверка показаний на месте преступления. Он воспроизвел алгоритм своих действий и подтвердил данные ранее им показания на месте преступления, то есть в той квартире, где причинялись телесные повреждения ребенку», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский.

В отношении сожителя матери возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Свои действия 18-летний горожанин объяснил тем, что малыш мешал ему спать. В отношении матери ребенка дело расследуется по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Занимается делом Следственный комитет РФ.

Еще оно уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» было возбуждено в отношении должностных лиц органов опеки Белогорска.