В Селемджинском районе закрыли небезопасную ледовую переправу

5 марта была официально закрыта внеплановая технологическая ледовая переправа в Селемджинском районе на реке Селемдже. Дальнейшее ее использование может быть небезопасным. На реке образовались промоины.

Ледовая дорога находилась в Февральске в 400 метрах от железнодорожного моста. В настоящее время в Приамурье продолжают функционировать восемь ледовых переправ, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

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Екатерина PL