Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:50 0

В Селемджинском районе закрыли небезопасную ледовую переправу

В Селемджинском районе закрыли небезопасную ледовую переправу

5 марта была официально закрыта внеплановая технологическая ледовая переправа в Селемджинском районе на реке Селемдже. Дальнейшее ее использование может быть небезопасным. На реке образовались промоины.

Ледовая дорога находилась в Февральске в 400 метрах от железнодорожного моста. В настоящее время в Приамурье продолжают функционировать восемь ледовых переправ, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

Просмотров всего: 26

#МЧС

распечатать


Происшествия

В Бурейском районе огонь уничтожил 18 тонн сена
Происшествия 8

На территории Благовещенской ТЭЦ нашли гранату
Происшествия 164

В областном центре мужчина ушёл под лёд на реке Зее
Общество

В Тынде огонь уничтожил нежилой дом, а в посёлке Магдагачи горела квартира

1 ноября 2015, 11:36
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь