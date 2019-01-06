Молодой невролог из Приамурья возглавила областную поликлинику в Биробиджане

Молодой врач из Амурской области приступила к исполнению обязанностей заведующего областной поликлиникой в Биробиджане. Ранее Светлана Разуваева в течение пяти лет работала неврологом в Тынде.

«С 5 марта врач-невролог Светлана Разуваева из города Тында Амурской области приступила к работе в качестве заведующего поликлиникой областной больницы. Найти специалиста на эту должность удалось благодаря взаимодействию с регионами. Ранее Светлана Евгеньевна около пяти лет отработала неврологом в тындинской больнице», — рассказал главврач областной больницы Филипп Рябко.

По словам главврача областной больницы, Светлана Разуваева будет не только руководить поликлиникой, но и вести прием пациентов. Таким образом, с ее приходом у одного из главных медучреждений ЕАО появился свой штатный невролог. Ранее это направление закрывал «приходящий» врач, который работал по совместительству.

Теперь молодому врачу Светлане Разуваевой придется взвалить на плечи решение многочисленных застарелых проблем поликлиники, сообщает «ЕАО-Медиа». Ранее пациенты регулярно жаловались на убийственные очереди, невозможность бесплатно пройти обследования и анализы, попасть на прием к узким специалистам и терапевтам. Недовольны люди были и работой нового call-центра поликлиники, появившегося после того, как шума в соцсетях наделало фото снятой трубки в регистратуре. Невзирая на нововведение, на днях житель Биробиджана пожаловался, что ему все равно не удалось вызвать врача на дом.