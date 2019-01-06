Амурские депутаты одобрили федеральный законопроект о поддержке пенсионеров

В среду, 6 марта, депутаты Законодательного собрания Амурской области поддержали проект федерального закона о перерасчете выплат пенсионерам. В случае принятия этого закона 24 тысячи амурчан получат дополнительные выплаты.

За федеральный законопроект «О внесении изменения в статью 12(1) федерального закона "О государственной социальной помощи"» проголосовали восемнадцать парламентариев, двое воздержались.

Документ разработан в целях реализации положений Послания президента Российской Федерации Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года, в соответствии с которыми борьба с бедностью в стране является одним из приоритетных направлений деятельности государства.

Суммы пенсии и единых денежных выплат включаются в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера при определении размера социальной доплаты к пенсии, и индексация (корректировка) их размеров не должна уменьшать размер социальной доплаты к пенсии.

В этой связи законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ЕДВ, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в субъекте Российской Федерации.

Получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Российской Федерации ПМП. При этом сверх ПМП будут выплачиваться суммы индексаций только текущего года, сообщает сайт областного заксобрания.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», смысл инициативы в том, чтобы те пенсионеры, кому назначены выплаты в размере прожиточного минимума – это 8 846 рублей – после индексаций получали реальные прибавки. Таких в Амурской области около 24 тысяч.