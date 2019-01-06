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сегодня, 17:35 0

В Зейском районе золотодобытчики повредили отремонтированный мост

В Зейском районе золотодобытчики повредили отремонтированный мост

В Зейском районе тяжелая техника золотодобытчиков повредила мост через реку Вторая Гарь. Ущерб был нанесен строению, которое экстренно ремонтировали в январе текущего года.

На участке подрядчик произвел минимальный объем работ для проезда транспорта, перевозящего уголь в село Октябрьский. В разгар зимы на мосту переломились несколько бревен, что сделало невозможным проезд автотранспорта с топливом в населенный пункт.

В районной администрации рассказали, что в 20-х числах января в районе собрали КЧС, на котором было решено выделить из местного бюджета 80 тысяч на небольшой ремонт строения. 21 января сломанные бревна подрядная организация заменила, а сверху постелила доски.

Однако недавно выяснилось, что отремонтированный настил повредила проходящая по мосту техника золотодобывающих предприятий. Подрядчик провел вторичные работы по его укреплению.

Проведенный ремонт был мерой временной. В 2019 году запланирован капитальный ремонт сооружения. На эти цели в бюджете района запланировано 5,5 миллиона рублей. Ремонтные работы должны провести до 30 сентября.

Вместе с тем в районе обеспокоены тем, что техника местных золотодобывающих компаний наносит урон дорогам и мостовым переходам и при этом не торопится оказывать помощь в устранении ущерба.

«Этот вопрос – о привлечении золотодобывающих предприятий к ремонту дороги – решаем через область. Потому что с каждым годом ее состояние только ухудшается, так как в последние годы туда зашло много организаций», – рассказала Евгения Фахрутдинова, заместитель главы администрации Зейского района по ЖКХ, строительству и архитектуре.

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#происшествия #транспорт

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