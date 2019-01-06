Жених и невеста пригласили на свадьбу малознакомую девушку и влюбились в нее

Фото: Karalyn Henry в Facebook

Полиаморная пара из США рассказала, что приглашение малознакомой девушки на их свадьбу закончилось тем, что в нее оказались влюблены оба партнера.Молодожены сожалеют, что не могут оформить брак втроем.

22-летняя Каралин Генри (Karalyn Henry) несколько лет назад призналась своему парню Джастину в том, что ей больше нравятся девушки. Молодой человек понял подругу и разрешил ей встречаться с другими девушками. Тогда она стала переписываться с жительницей Северной Ирландии по имени Лана.

В октябре 2018 года пара решила сыграть свадьбу. На торжество пригласили и Лану. До этого жених и невеста не видели ее вживую ни разу. «Мы все держались за руки, танцевали и пели часами. Никогда не забуду этот день», – рассказала Каралин.

Американка также призналась, что и она, и Лана асексуальны, но это не мешает жить паре втроем. «Джастин не асексуал, но он очень понимающе относится к этому», – добавила замужняя девушка.

Каралин и Джастин познакомились в старшей школе, когда девушка еще не осознала, что чувствует влечение к представителям обоих полов. Американка призналась, что испытывала страх, когда хотела признаться об этом своей семье. «Я хотела понять, каково это – быть с девушкой, но не хотела расставаться со своим парнем», – объяснила она. Узнав об этом, Джастин предложил попробовать полиаморные отношения.

Каралин познакомилась с Ланой в 2016 году на блог-платформе Tumblr, когда та боролась с лимфомой четвертой стадии. Девушка постоянно переписывалась с новой знакомой и поддерживала ее. В феврале 2017 года Лана полностью избавилась от злокачественных опухолей.

Джастин признался, что, увидев девушку на свадьбе, неожиданно для себя влюбился и в нее. Партнеры сожалеют, что в США свадьба троих людей невозможна, и им не нравится, что окружающие называют их отношения ужасными, сообщает «Лента.ру».