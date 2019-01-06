Названы предварительные даты «АмурЭкспоФорума-2019»

Началась подготовка к проведению Амурской международной выставки «АмурЭкспоФорум-2019». С китайской стороной предварительно согласовали даты, мероприятие должно пройти в период с 24 по 26 мая. Площадкой выставки, как и прежде, станет Общественно-культурный центр Благовещенска.

Как сообщает пресс-служба «АмурЭкспоФорума», параллельно с приемом заявок организаторы приступили к формированию экспозиционной части выставки, деловой и культурной программ. В конце марта состоится первое заседание оргкомитета.

Заявки на участие в «АмурЭкспоФоруме» уже подали 35 компаний из Благовещенска и других городов Амурской области, Владивостока, Екатеринбурга и Московской области, а также из КНР. Продукция будет представлена по пяти тематическим направлениям – «ТехЭкспо», «СтройЭкспо», «БизнесЭкспо», «ПродЭкспо» и «ТурЭкспо». В 2019 году также пройдет смотр-конкурс на медаль «АмурЭкспоФорума». В прошлом году в нем участвовали 8 компаний с 20 видами товаров.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 20 апреля. Форма размещена на официальном сайте expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес amurexpoforum@mail.ru, а также по адресу: ООО «Компания "Игра"», Благовещенск, улица Шимановского, 78. Телефон / факс: (89145) 38-03-32.

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются правительство Амурской области и администрация Благовещенска. В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации регионов России и зарубежных стран. В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял первое место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.