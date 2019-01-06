В Благовещенске разработали «космическую» экскурсию

Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

В Амурском госуниверситете в Благовещенске презентовали новую туристическую экскурсию «Космос начинается здесь». Разработкой этого проекта занимались преподаватели и студенты.

Знакомство туристов с космосом начинают на первом этаже вуза, где рассказывают о становлении космических программ и достижениях университета. В настоящее время АмГУ готовит специалистов по двум направлениям космической отрасли: «ракетные комплексы и космонавтика», «проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-технических комплексов». С 2015 года вуз проводит большое тематическое мероприятие «Космофест», участниками которого уже стали около 4 тысяч человек.

«Теперь мы можем познакомить с космической отраслью даже тех, у кого нет возможности или времени побывать на самом космодроме. Экскурсия познавательная, насыщенная, достаточно яркая, чтобы получить общее представление», – отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

В дальнейшем гости следуют к выставочному залу ракетно-космической техники. Встречает гостей тематическая фотозона с элементами звездного неба и частью луны. Тут же можно увидеть фотографии российских космонавтов с подлинными автографами. Дальше экскурсия продолжается в выставочном зале ракетно-космической техники. Здесь гости увидят панорамный макет космодрома Восточный с подсветкой, спутник, выполненный студентами и преподавателями, макеты разных ракет, в том числе «Союза 2.1а», остатки ракеты-носителя, переданные вузу «Роскосмосом». Поддерживает атмосферу видеозапись исторического первого пуска. В перспективе в зале планируют установить интерактивную панель, где зрителям покажут процесс стыковки космических аппаратов, а также – продублировать все надписи на китайском языке.

«Безусловно, эта экскурсия будет интересна и востребована, причем не только в рамках профориентационных туров для школьников. Это как предстарт для поездки на космодром. То есть здесь мы получаем теоретическую часть, а потом смотрим это все наглядно, вживую. Для нашей организации это будет очень полезная экскурсия, мы планируем активно использовать ее в работе», – сказала руководитель Дальневосточного туристического центра «Амур» Оксана Савченко.

Как пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, после фотосессии посетителей ведут в Центр управления полетами (ЦУП). Он образован 10 апреля 2015 года и является первым подобным центром на Дальнем Востоке. Здесь можно в реальном времени увидеть процесс передачи телеметрической информации и траекторию движения спутника, посмотреть оборудование по наблюдению за звездами, работу радиолюбительской секции. Амурские студенты выходят на связь с различными уголками мира. Количество таких контактов уже достигло 1 000.

Продолжается экскурсия на кафедре «стартовые и технические ракетные комплексы», где демонстрируется сотрудничество с Самарским университетом, занимающимся подготовкой специалистов ракетно-космической отрасли и ЦЭНКИ.

Туристам показывают сувенирную продукцию и экспонаты, подаренные NASA. Представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства был в АмГУ с визитом в ноябре 2017 года. Посетители могут увидеть американский шаттл в миниатюре. Участникам экскурсии рассказывают историю трагической гибели двух шаттлов и о том, что еще два корабля «Атлантис» и «Колумбия» участвовали в съемках голливудского фильма «Армагедон». Также на кафедре создана экспозиция, посвященная сотрудничеству с КНР. АмГУ является членом Ассоциации технических университетов России и Китая. Соглашение об этом было подписано в 2011 году в городе Шэньчжэнь (КНР).

«В этом году на территории АмГУ планируется создать космическую аллею и поставить модель первой ракеты-носителя, запущенной с космодрома Восточный в 2016 году. Экскурсию мы доработаем с учетом пожеланий. Ориентировочно, на постоянной основе она будет запущена в апреле. Заказывать экскурсию смогут туристические компании, в том числе те, которые обслуживают иностранных туристов. Мы предусмотрели несколько вариантов: обычная экскурсия, экскурсия с выходом на космическую аллею, плюс у нас на территории АмГУ имеется хорошее кафе "Коперник", оформленное в космическом стиле, где вполне можно принять делегацию. То есть приезжие люди после просмотра смогут спокойно покушать», – рассказала декан факультета международных отношений АмГУ Людмила Понкратова.

Стоимость экскурсии «Космос начинается здесь», по предварительным расчетам, составит 100 рублей. Пробный запуск экскурсионного маршрута состоится во время проведения II вузовского чемпионата WorldSkillsRussia-2019, который пройдет на базе АмГУ в начале апреля. Для гостей мероприятия экскурсии будут бесплатными.