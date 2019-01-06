В Тынде районный суд постановил вернуть бывшим чиновникам «золотые парашюты»

Тындинский районный суд встал на сторону бывших чиновников, которые претендуют на «золотые парашюты» – пожизненные доплаты из городского бюджета. Они обратились в суд с требованием обязать мэрию назначить им дополнительную пенсию за выслугу лет.

Решение мэрии, оспаривали те, кто остался без выплат из местного дотационного бюджета. Это бывший мэр Юрий Черенков, экс-председатель Думы Любовь Шестак, а также экс-зампредседателя Думы Юрий Горожанкин. Приставкой экс- они обзавелись совсем недавно и благодаря действиям нового мэра не успели получить в дополнение к государственной пенсии еще и выплату из городского кошелька.

Поэтому в судебном порядке они пытались признать их право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости, а также обязать тындинскую администрацию назначить им эту пенсию.

В суд обратилась и Ирина Монахова – экс-председатель Думы, которая получала такие выплаты с 2017 года. За это время из городского бюджета ей было выплачено около миллиона рублей. Однако после того как депутаты-коммунисты большинством голосов проголосовали за приостановку «золотых парашютов» до 1 июня 2020 года, мэр Тынды подписала распоряжение, лишающее и Монахову с 1 декабря получать дополнительную пенсию за выслугу лет. Экс-председатель это распоряжение посчитала незаконным и оспорила его в суде.

В итоге Тындинский районный суд удовлетворил иски всех четверых бывших чиновников. Решения в законную силу еще не вступили. И в мэрии их собираются обжаловать.

«У нас срок месяц, так как мы только получили судебные решения на руки. Мы сейчас готовим апелляционные жалобы, и я надеюсь, что мы выиграем. Я считаю, что закон на нашей стороне. Норма в уставе, внесенная депутатами Тынды, характеризует гораздо больший аппетит, чем у депутатов Госдумы. По аналогичной норме в федеральном законе о статусе депутата Государственной думы и Федерального собрания – там у них гораздо дольше надо отработать, и гораздо меньше в процентном соотношении получается. А в Тынде сделали так: год отработал – получи 55 % с коэффициентом 1,7. Три года отработал – получи 75 % с коэффициентом 1,7. Речь идет о выборных должностях. Выходит каждому – по 45 тысяч рублей в среднем. Умножьте эту сумму на четверых и еще на 12 месяцев. И вместо детских площадок и ремонта дорог нужно пожизненно содержать людей, которых большинством с удовольствием переизбрали», – рассказала мэр Марина Михайлова.

Как сообщало Амур.инфо, борьба с «золотыми парашютами» – пожизненными доплатами к основной пенсии бывших чиновников выборных должностей – длится несколько лет. Однако реальные подвижки начались только после того, как к власти в городе пришла представительница КПРФ Марина Михайлова и в местной Думе большинство кресел заняли коммунисты.

Депутаты сейчас пытаются скорректировать в уставе Тынды норму относительно «золотых парашютов». Однако минюст отказал депутатам в утверждении устава в новой редакции со скорректированной статьей, так как в ведомство не были предоставлены документы о проведенных публичных слушаниях.

Соответствующие публичные слушания по уставу состоятся в Тынде в четверг, 7 марта, в актовом зале мэрии.