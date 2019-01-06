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сегодня, 16:15 9

В Тынде районный суд постановил вернуть бывшим чиновникам «золотые парашюты»

В Тынде районный суд постановил вернуть бывшим чиновникам «золотые парашюты»
Фото: ru.depositphotos.com

Тындинский районный суд встал на сторону бывших чиновников, которые претендуют на «золотые парашюты» – пожизненные доплаты из городского бюджета. Они обратились в суд с требованием обязать мэрию назначить им дополнительную пенсию за выслугу лет.

Решение мэрии, оспаривали те, кто остался без выплат из местного дотационного бюджета. Это бывший мэр Юрий Черенков, экс-председатель Думы Любовь Шестак, а также экс-зампредседателя Думы Юрий Горожанкин. Приставкой экс- они обзавелись совсем недавно и благодаря действиям нового мэра не успели получить в дополнение к государственной пенсии еще и выплату из городского кошелька.

Поэтому в судебном порядке они пытались признать их право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости, а также обязать тындинскую администрацию назначить им эту пенсию.

В суд обратилась и Ирина Монахова – экс-председатель Думы, которая получала такие выплаты с 2017 года. За это время из городского бюджета ей было выплачено около миллиона рублей. Однако после того как депутаты-коммунисты большинством голосов проголосовали за приостановку «золотых парашютов» до 1 июня 2020 года, мэр Тынды подписала распоряжение, лишающее и Монахову с 1 декабря получать дополнительную пенсию за выслугу лет. Экс-председатель это распоряжение посчитала незаконным и оспорила его в суде.

В итоге Тындинский районный суд удовлетворил иски всех четверых бывших чиновников. Решения в законную силу еще не вступили. И в мэрии их собираются обжаловать.

«У нас срок месяц, так как мы только получили судебные решения на руки. Мы сейчас готовим апелляционные жалобы, и я надеюсь, что мы выиграем. Я считаю, что закон на нашей стороне. Норма в уставе, внесенная депутатами Тынды, характеризует гораздо больший аппетит, чем у депутатов Госдумы. По аналогичной норме в федеральном законе о статусе депутата Государственной думы и Федерального собрания – там у них гораздо дольше надо отработать, и гораздо меньше в процентном соотношении получается. А в Тынде сделали так: год отработал – получи 55 % с коэффициентом 1,7. Три года отработал – получи 75 % с коэффициентом 1,7. Речь идет о выборных должностях. Выходит каждому – по 45 тысяч рублей в среднем. Умножьте эту сумму на четверых и еще на 12 месяцев. И вместо детских площадок и ремонта дорог нужно пожизненно содержать людей, которых большинством с удовольствием переизбрали», – рассказала мэр Марина Михайлова.

Как сообщало Амур.инфо, борьба с «золотыми парашютами» – пожизненными доплатами к основной пенсии бывших чиновников выборных должностей – длится несколько лет. Однако реальные подвижки начались только после того, как к власти в городе пришла представительница КПРФ Марина Михайлова и в местной Думе большинство кресел заняли коммунисты.

Депутаты сейчас пытаются скорректировать в уставе Тынды норму относительно «золотых парашютов». Однако минюст отказал депутатам в утверждении устава в новой редакции со скорректированной статьей, так как в ведомство не были предоставлены документы о проведенных публичных слушаниях.

Соответствующие публичные слушания по уставу состоятся в Тынде в четверг, 7 марта, в актовом зале мэрии.

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#закон #пенсии #Тында #финансы

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Мэр Тынды: претенденты на «золотые парашюты» обратились в суд
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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    вот за им доплачивать??? в тяжелых условия уроды сидели???? пользы скорее всего нет, так вот народ выбрал себе мэра не угодного противоросам и будет власть всю дорогу палки в колеса ставить((( эти доплаты надо везде убрать, ушел не пенсию, все досвидос не подняли всем пенсию иди и пробуй прожить как все!!!!!!

  • dobry

    dobry
    1 час назад

    Пусть сидят на обычной пенсии

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Суд Тындинский за себя беспокоится, как бы и им потом не убрали пожизненное содержание, вот и такое решение.

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    А какие доплаты получают наши депутаты на аналогичных выборных должностях в гордуме Благовещенска, и заксобрании области? Вот интересно в Тынде были золотые парашюты, а в Благовещенске, что нет? Или об этом в Благовещенске нельзя говорить вслух???

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Вот такие они,"избранники", не хотят жить как все люди,подавай им пожизненное содержание.А по наследству когда начнут преференции свои передавать?

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Конечно и в Благовещенске полу чают, и не только депутаты а все госслужащие если ушли на пенсию с этой должности

  • svet_70_77

    svet_70_77
    42 минуты назад



    Соответствующие публичные слушания по уставу состоятся в Тынде в четверг, 7 марта,



    Представляю, какое сейчас давление идет на людей, чтобы они поддержали ЗА эти парашюты

  • Александр Великий

    Александр Великий
    32 минуты назад

    Интересно, а наш госдумовский народный избранник Кузьмин отказался от прибавки к пенсии? Спойлер: нет

  • колесо

    колесо
    12 минут назад

    Мягко говоря "странная" женщина. Или Тында это другое государство. Может пора ее отправить на "заслуженный отдых" пока она не заработала себе пенсию. Куда смотрит Губернатор? Или ждем когда Тында развалится и просто город под бульдозер и разровняют?

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