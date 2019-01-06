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сегодня, 15:48 5

Вокруг завода китайских инвесторов на Байкале разгорается скандал

Вокруг завода китайских инвесторов на Байкале разгорается скандал
Фото: ru.depositphotos.com

Вокруг строящегося завода по розливу воды озера Байкал в Иркутской области разгорается конфликт. Некоторые СМИ заявляют о нарушениях в строительстве, компания обещает судиться с клеветниками. А в Москве акцию против строительства завода организовала совершенно не совместимая с этим событием медийная личность.

ТАСС сообщает, что компания «Аквасиб» строит в Иркутской области завод по розливу байкальской воды. Она намерена поставлять ее не только в Россию, но и за границу.

«У нас 20 % уйдет на внутренний российский рынок, а 80 % на экспорт – в Китай, Южную Корею, Монголию. Мы также ведем переговоры о поставках воды в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», – заявил генеральный директор компании Цзюй Гофа.

Далее СМИ стали сообщать, что завод строится с нарушениями. «Место, где строится завод, находится на уникальном болоте. Там обитают краснокнижные птицы. Этого не учли при выдаче разрешения на строительство. Предварительно установлено, что участок был выделен незаконно», – сообщает Zab.ru со ссылкой на прокуратуру. В ответ компания «Аквасиб» грозит судиться с зачинщиками информационной войны против нее, пишут «Сибирские новости».

В довершение против строительства завода на озере Байкал выступил в Москве российский стилист Сергей Зверев. Как сообщает РИА Новости, он стоял напротив Кремля с короной на голове и плакатом в руках. «Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал! А вы против?» – сообщил он в соцсетях.

Фото: www.instagram.com/zverevsuperstar/

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#природа #происшествия #СМИ

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    поздно ((( продано! дыщ....

  • Амурский критик

    Амурский критик
    1 час назад

    Зверев из партии КПРФ? Тоже решил провести митинг для галочки? Да ещё и корону натянул. Клоунада это их фирменный знак.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Молодчина Зверев. Я тоже против.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Амурский критик

    Зверев из партии КПРФ? Тоже решил провести митинг для галочки? Да ещё и корону натянул. Клоунада это их фирменный знак.



    А вы и на это не способны.

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Ещё маленько и кремль с молотка пойдёт. Такие вот санкции полезные.

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