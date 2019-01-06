Вокруг завода китайских инвесторов на Байкале разгорается скандал

Вокруг строящегося завода по розливу воды озера Байкал в Иркутской области разгорается конфликт. Некоторые СМИ заявляют о нарушениях в строительстве, компания обещает судиться с клеветниками. А в Москве акцию против строительства завода организовала совершенно не совместимая с этим событием медийная личность.

ТАСС сообщает, что компания «Аквасиб» строит в Иркутской области завод по розливу байкальской воды. Она намерена поставлять ее не только в Россию, но и за границу.

«У нас 20 % уйдет на внутренний российский рынок, а 80 % на экспорт – в Китай, Южную Корею, Монголию. Мы также ведем переговоры о поставках воды в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», – заявил генеральный директор компании Цзюй Гофа.

Далее СМИ стали сообщать, что завод строится с нарушениями. «Место, где строится завод, находится на уникальном болоте. Там обитают краснокнижные птицы. Этого не учли при выдаче разрешения на строительство. Предварительно установлено, что участок был выделен незаконно», – сообщает Zab.ru со ссылкой на прокуратуру. В ответ компания «Аквасиб» грозит судиться с зачинщиками информационной войны против нее, пишут «Сибирские новости».

В довершение против строительства завода на озере Байкал выступил в Москве российский стилист Сергей Зверев. Как сообщает РИА Новости, он стоял напротив Кремля с короной на голове и плакатом в руках. «Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал! А вы против?» – сообщил он в соцсетях.

Фото: www.instagram.com/zverevsuperstar/