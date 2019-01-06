Работницы администрации Тынды показали спортивную форму

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Бёрпи, боковая планка и ягодичный мостик – после месяца тренировок сотрудницы тындинской администрации в совершенстве овладели усложненными упражнениями. И уже добились первых спортивных результатов в коррекции фигуры.

После завершения рабочего дня в течение часа два раза в неделю сотрудницы администрации занимаются фитнесом. На безвозмездной основе тренировки проводит заместитель председателя управления муниципального имущества и земельных отношений администрации города Тынды Ирина Мудренко.

Ирина Геннадьевна имеет два высших образования: экономическое и юридическое, а также является профессиональным фитнес-инструктором. Эту профессию, говорит, получила для души. Имея множество личных спортивных достижений, сегодня она помогает становиться красивыми и подтянутыми своим коллегам, формируя у них привычку к здоровому образу жизни.

Идейным вдохновителем и организатором спортивного досуга является мэр города Тынды Марина Михайлова, которая в ближайшее время присоединится к тренировочному процессу.