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сегодня, 15:20 1

В Приамурье будут судить мужчину, побившего ветеранов

В Приамурье будут судить мужчину, побившего ветеранов
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области окончили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя поселка Ерофей Павлович. Мужчина совершил преступление в октябре 2018 года, при этом он уже был судим ранее.

Установлено, что в поселке Ерофей Павлович амурчанин проник в дом супругов 1927 года рождения – ветеранов Великой Отечественной войны. Он знал, что в силу возраста пожилые люди не смогут оказать сопротивление. Незваный гость нанес хозяевам жилища удары руками, а кроме того – причинил мужчине телесные повреждения палкой. Амурчанин забрал у хозяев дома мобильные телефоны и деньги. Общая сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.

Задержать преступника удалось по горячим следам. У него изъяли часть похищенного, вернув владельцам. Остальное мужчина успел потратить.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, также была установлена причастность жителя поселка к двум кражам.

Материалы уголовного дела в отношении мужчины переданы в суд.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Пётр Дурнов

    Пётр Дурнов
    2 минуты назад

    моральный урод!

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