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сегодня, 15:16 0

В Белогорске простились с погибшим от побоев малышом (видео)

В Белогорске простились с погибшим от побоев малышом (видео)
Фото: Амур.инфо

Жители Белогорска в среду, 6 марта, простились с годовалым малышом, погибшим от побоев отчима. Около 50 человек собрались в ритуальном зале Белогорска. Среди них была и опекун 17-летней матери умершего мальчика. Самой мамы, по словам пришедших на похороны, не было.

По информации администрации города, по решению органов опеки несовершеннолетняя мать изъята из приемной семьи и направлена в детский дом.

Проститься с ребенком пришли в том числе жители Белогорска, узнавшие о трагедии из СМИ и социальных сетей. Они несли мальчику цветы и игрушки. Прощание длилось около получаса и завершилось примерно в 14:30. Похоронили ребенка на Серышевском кладбище.

На центральной площади Белогорска 6 марта проходит акция «Берегите детей!» Жители могут принести туда цветы и игрушки в память о детях.

Как сообщало Амур.инфо, 18 февраля в реанимацию Белогорской больницы поступил годовалый малыш в глубокой коме. До этого в течение трех дней, по данным следствия, ребенка избивал сожитель матери. Удары он наносил в том числе кулаками по голове, потому что мальчик мешал ему спать. Ребенок скончался 6 марта в Амурской детской областной больнице.

В отношении сожителя матери возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Свои действия 18-летний горожанин объяснил тем, что малыш мешал ему спать. В отношении матери ребенка дело расследуется по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Занимается делом Следственный комитет РФ.

Еще оно уголовно дело – по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» – было возбуждено в отношении должностных лиц органов опеки Белогорска.

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#Белогорск #дети #жизнь #происшествия

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