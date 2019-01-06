Амурчанку-алиментщицу нашли в Хабаровске

24-летняя амурчанка почти пять лет платила алименты бывшей родственнице на содержание своих детей. В марте 2018 года молодая мать переехала и перестала платить деньги на содержание двоих ребятишек. Судебные приставы отыскали ее в Хабаровске.

Исполнительное производство в отношении алиментщицы находилось в работе у судебных приставов Свободного и Свободненского района с декабря 2014 года. С целью розыска нерадивой матери вынесено постановление об объявлении ее в исполнительный розыск, заведено розыскное дело.

Информацию о розыске амурчанки разместили в средствах массовой информации Свободного, а также на официальном интернет-сайте управления ФССП России по Амурской области в разделе «Розыск». В ходе проведения розыскных мероприятий выяснилось, что должница выехала за пределы Амурской области и, предположительно, живет на территории Хабаровского края.

Направив запросы в регистрирующие органы и медицинские учреждения Хабаровска, приставы установили адрес должницы. В настоящее время исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей передано для исполнения в управление ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.