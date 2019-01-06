Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:01 0

Приговор амурчанину, снимавшему интимное видео с подругой, остался в силе

Приговор амурчанину, снимавшему интимное видео с подругой, остался в силе
Фото: ru.depositphotos.com

Вступил в силу приговор, который ранее суд вынес 38-летнему жителю Шимановска. Мужчина шантажировал сожительницу интимным видео, вымогая деньги.

Установлено, что амурчанин более года втайне от своей сожительницы снимал на видео их интимную близость. Они расстались, и мужчина потребовал от женщины денег – 42 тысячи рублей. В противном случае житель Шимановска грозил распространить видео. Амурчанка согласилась и заплатила деньги, однако мужчина слово не сдержал. Он опубликовал видео в группах одного из мессенджеров.

Суд оценил обстоятельства уголовного дела и назначил амурчанину 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Как сообщает прокуратура Амурской области, осужденный с приговором не согласился, обжаловал его в апелляционном порядке. Житель Шимановска утверждал: видео он не снимал и не распространял, а деньги женщина передала ему добровольно, чтобы он уехал и не мешал ее новым отношениям.

Однако Амурский областной суд счел, что вина амурчанина подтверждается неопровержимыми доказательствами. Приговор оставили без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Просмотров всего: 345

#происшествия #суды #Шимановск

распечатать


Происшествия 3

Насильник, надругавшийся над ребенком в Шимановске, осужден на 21 год

Происшествия 2

В Шимановске будут судить уголовника-педофила
Происшествия 3

Жестокое обращение амурчан со своим ребенком стоило им исправительных работ
Происшествия 6

В Приамурье осудили пьяного водителя-рецидивиста
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь