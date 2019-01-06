Приговор амурчанину, снимавшему интимное видео с подругой, остался в силе

Вступил в силу приговор, который ранее суд вынес 38-летнему жителю Шимановска. Мужчина шантажировал сожительницу интимным видео, вымогая деньги.

Установлено, что амурчанин более года втайне от своей сожительницы снимал на видео их интимную близость. Они расстались, и мужчина потребовал от женщины денег – 42 тысячи рублей. В противном случае житель Шимановска грозил распространить видео. Амурчанка согласилась и заплатила деньги, однако мужчина слово не сдержал. Он опубликовал видео в группах одного из мессенджеров.

Суд оценил обстоятельства уголовного дела и назначил амурчанину 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Как сообщает прокуратура Амурской области, осужденный с приговором не согласился, обжаловал его в апелляционном порядке. Житель Шимановска утверждал: видео он не снимал и не распространял, а деньги женщина передала ему добровольно, чтобы он уехал и не мешал ее новым отношениям.

Однако Амурский областной суд счел, что вина амурчанина подтверждается неопровержимыми доказательствами. Приговор оставили без изменения, а жалобу – без удовлетворения.