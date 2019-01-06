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Новостройки в Свободном появятся на месте растущих деревьев или захламленной свалки

Новостройки в Свободном появятся на месте растущих деревьев или захламленной свалки
Фото: www.instagram.com/presssluzhba_svb/

В Свободном обсудили строительство нового микрорайона на юге города. Строители планируют возвести два девятиэтажных и одно пятиэтажное здание. На публичных слушаниях одни участники были недовольны тем, что для застройки нужно вырубать деревья. Другие считают, что предлагаемый участок – это запущенная территория.

Публичные слушания в Свободном были посвящены обсуждению проекта планировки и межевания административного квартала № 445 в Михайло-Чесноковском районе – улицы Октябрьская – Матросова – Комарова – переулок Паровозный. Участок проектирования занимает площадь 9932,1 квадратных метра. По предложенному проекту, в указанном квартале планируется постройка двух девятиэтажных домов и одного административного пятиэтажного здания с благоустройством прилегающей территории.

В процессе публичных слушаний один из участников высказал претензию по поводу вырубки деревьев на территории застройки. По его мнению, застройщик должен был получить разрешение на это. И высказал сомнения в необходимости вырубки деревьев. Начальник городского отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству Юрий Бороздин пояснил, что ранее в этом квартале была запущенная донельзя территория: старые бараки, перестоянные деревья, заросли кустарников и кучи мусора.

Территория земельного участка тоже далека от идеальной – на ней есть и низины, и возвышенности, которые будут выравниваться, поэтому небольшие деревья будут засыпаны почти наполовину и всё равно не выживут. В предложенном проекте указаны зоны озеленения, которые застройщика обязывает создать Градостроительный кодекс, и на этапе благоустройства будут высаживаться молодые деревья, кустарники, засеиваться газоны. Поэтому застройщик заинтересован сохранить деревья в будущих зонах озеленения.

Что касается оформленного разрешения на вырубку, его немедленно предоставил докладчик по проекту – главный инженер ООО «Хотей-Стройинвест» Александр Ожегов.

По результатам слушаний участники проголосовали за принятие предложенного проекта, при одном воздержавшемся, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

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#Свободный #строительство

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