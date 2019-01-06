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Во Владимировке до 17 часов отключат электроэнергию (видео)

Во Владимировке до 17 часов отключат электроэнергию (видео)

В четверг, 7 марта, в селе Владимировка Благовещенского района отключат электроэнергию. На высоковольтной линии электропередачи завершаются плановые работы. Связанное с этим отключение продлится с 13 до 17 часов.

Как сообщает филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», высоковольтная линия 110 кВ «Центральная – Волково» была построена в 1958 году. В настоящее время постепенно происходит замена опор. Работы на февраль–март запланированы на участке с болотистой местностью – там, где летом невозможно пройти технике и вести работы по демонтажу и установке новых опор. Сейчас поменяли две опоры весом 3,5 тонны каждая.

Следующий этап проведения ремонта запланирован на апрель текущего года. На другом участке покрасят металлические опоры.

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#происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    45 минут назад

    Четверг похоже и в центре города отключили, только не ясно на сколько

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