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сегодня, 14:25 2

Международный терминал в Благовещенском аэропорту реконструируют за счет инвестора

Международный терминал в Благовещенском аэропорту реконструируют за счет инвестора
Фото: Амур.инфо

На совещании в правительстве Амурской области власти обсудили реконструкцию международного терминала Благовещенского аэропорта. Пункт пропуска планируется реконструировать за счет инвестора.

Как пояснили Амур.инфо в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, для реализации проекта реконструкции терминала региональные власти обратились к компаниям, которые занимаются инвестициями в этой сфере. В частности, это «Базэл Аэро», «Аэропорты регионов» и «Новапорт Холдинг». Инвесторам были направлены письма с предложением поучаствовать в проекте.

На заседании в областном правительстве было отмечено, что временная схема работы международного пункта пропуска сдерживает развитие международных авиаперевозок.

«Реконструкция международного терминала планируется за счет средств инвестора в рамках заключения концессионного соглашения. Уже определены два потенциальных инвестора. Сформированная рабочая группа в течение марта разработает требования к финансовой, технической и юридической части проекта. Заключение концессионного соглашения планируется в первом квартале 2020 года», – отметил директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов.

Более детальную информацию о проекте и потенциальных инвесторах в амурском министерстве экономического развития и внешних связей пока не сообщают.

В январе министр финансов России Антон Силуанов на совещании с членами правительства РФ заявил, что в 2019 году в 27 регионах России начнется строительство новых терминалов в аэропортах. По данным «Российской газеты», в числе территорий был назван и Благовещенск.

Как сообщало Амур.инфо, проект реконструкции международного терминала предполагает увеличение его пропускной способности с 50 до 200 пассажиров в час. Терминал планировали разместить в старом здании аэровокзала. 3-этажное здание было построено в 1965 году и рассчитано на обслуживание на 100 пассажиров в час.

Конкурс на изготовление проекта реконструкции был объявлен на сайте госзакупок в 2015 году. Согласно конкурсной документации, здание международного терминала должно иметь возможность входа и выхода через действующий терминал внутренних авиалиний. В здании будет размещен зал повышенной комфортности и магазин беспошлинной торговли площадью в 50 квадратных метров.

Существующую временную одноэтажную пристройку после появления нового терминала разберут.

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#транспорт #финансы #экономика

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Комментарии
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  • КП

    КП
    40 минут назад

    Дайте мне метр госграницы...

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    11 минут назад

    Может не надо разбирать сарайчик? Сделать из него музей издевательств над пассажирами...

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